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Kripto para operasyonunda gözaltına alınmıştı... Aşkım Kapışmak 2025'ten sonra olacakları tek tek sıraladı! 'Herkes delirecek'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.07.2024 12:34
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Davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak geçtiğimiz aylarda kripto para operasyonu kapsamında gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden ünlü isim şimdi de açıklamalarıyla gündem oldu. Maia Ece Ergönenç'in YouTube programına konuk olan Kapışmak, 2025'ten sonra olacakları tek tek sıraladı...

Kripto para operasyonunda gözaltına alınmıştı... Aşkım Kapışmak 2025'ten sonra olacakları tek tek sıraladı! 'Herkes delirecek'

Davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, geçtiğimiz aylarda
Ankara merkezli kripto para operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden ünlü isim dli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Aşkım Kapışmak şimdi de açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Yazar Maia Ece Ergönenç'in YouTube programına konuk olan Kapışmak, 2025'ten sonra olacakları tek tek saydı.

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'DELİRMELER SOKAKLARA DÖKÜLECEK'

Kapışmak '2025'ten sonra delirmeler sokaklara dökülecek. En yakın komşularınız delirecek, akrabalarınız delirecek. Para el değiştirecek, sistem el değiştirecek. Ünlülerle başlayacak psikozlar ağırlıklı... Psikoloji anlamını tamamen yitirecek. Buna hazır olsun herkes. Moda kaybolacak, trendler gidecek.' diye konuştu.

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'BUNLARIN HİÇBİRİ KEHANET DEĞİL'

Ergönenç ise 'bunların hiçbiri kehanet değil, bunlar topluma bir sosyolog, bir danışan, bir terapist ya da herhangi bir gözle bakan bir insanın net görebileceği ve aslında toplumu okuyabileceği bilgiler bunlar' dedi. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Express


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