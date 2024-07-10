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  4. Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası Emin Olcay yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle gündem oldu! 'Seneler acımasız'

Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası Emin Olcay yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle gündem oldu! 'Seneler acımasız'

10.07.2024 11:30
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.07.2024 11:30
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisindeki oyuncuların son halleri zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Bu isimlerden biri de dizide Ömer Baba karakterine hayat veren Emin Olcay oldu. Usta oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı. Olcay'ın son görüntüsü yorum yağmuruna tutuldu.

MYNET- Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin oyuncularının son halleri merak ediliyor. Uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Emin Olcay yıllar sonra ortaya çıktı.

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Dizide 'Ömer Baba' karakterine hayat veren usta oyuncu ney üflediği ve ne olursa olsun sakin kaldığı sahneleriyle hafızalara kazınmıştı.

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SON GÖRÜNTÜSÜYLE GÜNDEMDE

Bir dönem Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası Emin Olcay son görüntüsü ile sosyal medyada gündem oldu.

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Hayranlarına seslenmek için kısa bir video çeken Olcay, 'Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sizleri çok seviyorum' ifadelerini kullandı.

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YORUM YAĞDI

Emin Olcay'ın son haline sosyal medyada; 'Seneler acımasız', 'Yaşlanmışsın be Ömer Baba', 'Ah Ömer Baba zaman ne çabuk geçmiş', 'Çok yaşlanmış' gibi yorumlar yapıldı.

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