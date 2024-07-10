Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası Emin Olcay yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle gündem oldu! 'Seneler acımasız'

MYNET- Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin oyuncularının son halleri merak ediliyor. Uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Emin Olcay yıllar sonra ortaya çıktı.

Dizide 'Ömer Baba' karakterine hayat veren usta oyuncu ney üflediği ve ne olursa olsun sakin kaldığı sahneleriyle hafızalara kazınmıştı.

SON GÖRÜNTÜSÜYLE GÜNDEMDE

Bir dönem Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası Emin Olcay son görüntüsü ile sosyal medyada gündem oldu.

Hayranlarına seslenmek için kısa bir video çeken Olcay, 'Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sizleri çok seviyorum' ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Emin Olcay'ın son haline sosyal medyada; 'Seneler acımasız', 'Yaşlanmışsın be Ömer Baba', 'Ah Ömer Baba zaman ne çabuk geçmiş', 'Çok yaşlanmış' gibi yorumlar yapıldı.