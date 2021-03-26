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Kris Jenner'dan olay itiraf! 'İlişkiye girdiğimizde kızım yatağın altındaymış'

26.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardashian'ların annesi Kris Jenner, Amerika'da yayınlanan The Ellen DeGeneres Show programına katıldı. Burada bomba bi itirafta bulunan Jenner, eski erkek arkadaşı ile cinsel ilişkiye girdiği yatağın altında o sırada saklambaç oynayan 10 yaşında olan kızları Khole ve arkadaşının bulunduğunu söyledi. İlişki sonrası odadan çıkarken çocukları gören Jenner, kızının ve arkadaşının cinsel ilişki sırasında çıkan sesleri duyduğunu itiraf etti.

Kris Jenner'dan olay itiraf! 'İlişkiye girdiğimizde kızım yatağın altındaymış'

Kris Jenner, yatak odasında erkek arkadaşı ile önce yaramazlık yaptıklarını daha sonra yatakta ilişkiye girdiklerini söyledi. Jenner, tüm yaşananlara kızları Khole ve arkadaşının şahitlik ettiğini yıllar sonra itiraf etti.

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KORKUDAN ÇIKAMADILAR

Kris, kızları ve arkadaşının korkudan saatlerce yatak altında kaldığını ve erkek arkadaşı ile uykuya daldıklarından emin olunca kızların odadan sessiz bir şekilde çıktıklarını söyledi.

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HALA UTANÇ DUYUYOR!

Khole Kardashian ise, yaşanılan bu durumdan annesinin hala utanç duyduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian Kris Jenner
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