Kris Jenner'dan olay itiraf! 'İlişkiye girdiğimizde kızım yatağın altındaymış'

Kris Jenner, yatak odasında erkek arkadaşı ile önce yaramazlık yaptıklarını daha sonra yatakta ilişkiye girdiklerini söyledi. Jenner, tüm yaşananlara kızları Khole ve arkadaşının şahitlik ettiğini yıllar sonra itiraf etti.

KORKUDAN ÇIKAMADILAR

Kris, kızları ve arkadaşının korkudan saatlerce yatak altında kaldığını ve erkek arkadaşı ile uykuya daldıklarından emin olunca kızların odadan sessiz bir şekilde çıktıklarını söyledi.

HALA UTANÇ DUYUYOR!

Khole Kardashian ise, yaşanılan bu durumdan annesinin hala utanç duyduğunu söyledi.



