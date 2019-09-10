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Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna sürpriz isim

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 20:19 | Son Güncelleme

Ünlü modacı Muammer Ketenci, Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasında jüri oldu.

Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna sürpriz isim

Rekabetin kıyasıya yaşandığı Kuaförüm Sensin'de artık yarışmacıların işi daha zor! Renkli kişiliği ve sivri dilli yorumları ile tanınan modacı ve stil danışmanı Muammer Ketenci, bundan böyle her gün jüri koltuğunda oturacak.

Yarışmaya değerlendirme kısmında dâhil olan Ketenci, ilk günden yorumlarıyla yarışmaya damga vurdu. Ketenci hem sert eleştirileriyle yarışmacıları terletti; hem de esprili yorumlarıyla stüdyoyu kahkahaya boğdu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

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kuaförüm sensin muammer ketenci

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