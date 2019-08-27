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Kuaförüm Sensin'de kıskançlık krizi! Gün birincisi kim oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 27.08.2019 22:41 | Son Güncelleme

Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasına Tuna'nın kıskançlık itirafı damga vurdu. Kuaförüm Sensin 97. bölümde gün birincisi ve en az puanı alan isimler de belli oldu.

Kuaförüm Sensin 97. bölümünde; Mira'nın kendi elleriyle sarmış olduğu sarmayı stüdyoya getirmiş olması Tuna'yı etkiledi. Yeni yarışmacı Berk'in Mira'ya iltifat etmiş olması Tuna'yı kızdırdı. Tuna, Berk'in iltifatından dolayı Mira'yı kıskandığını itiraf etti.

Sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bugüne yarışmacı Tuna'nın kıskançlığı damga vurdu. Tuna ve Mira arasında bir süredir devam eden ve gözlerden kaçmayan yakınlaşma, yeni yarışmacı Berk'in Mira'ya iltifatlar yağdırmasıyla başka bir boyut kazandı. Berk'in Mira'yı güzel bulduğunu söylemesi, Tuna'yı kızdırdı.

KİM BİRİNCİ OLDU?
Mira'ya, hayranı olan bir izleyici tarafından yazılan şiir ve Mira'nın şiir için öpücüklü teşekkürü de Berk'in iltifatlarına eklenince Tuna, Mira'yı kıskandığını itiraf etti. Çekişmeli geçen günün sonunda; Sıla ve Mira 16 puanla, gün birinciliğini Berk ve Merve ile paylaşırken, Mustafa ve Tuna 9 puanla gün sonuncusu oldu.

Kuaförüm Sensin (2)

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.15’te Show TV’de!

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