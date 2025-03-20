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  4. Kuantum deneyinde yeni gelişme! Kilometrelerce uzağa kadar gidebildi...

Kuantum deneyinde yeni gelişme! Kilometrelerce uzağa kadar gidebildi...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.03.2025 16:10
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Çinli bilim insanlarının öncülüğündeki bir uluslararası araştırma ekibi, Çin ile Güney Afrika arasında uydu aracılığıyla 12 bin 900 metre mesafeden kuantum iletişimini gerçekleştirerek bu alanda rekor kırdı.

Kuantum deneyinde yeni gelişme! Kilometrelerce uzağa kadar gidebildi...

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Teknoloji ve Bilim Üniversitesinden araştırmacılar, sonuçları Nature dergisinde yayımlanan deneyde, Jinan-1 teknoloji test uydusunu kullanarak Çin'deki yer istasyonundan Güney Afrika'daki yer istasyonuna gerçek zamanlı kuantum anahtar dağıtımı (QKD) yapmayı başardı.

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DÜNYANIN EN UZUN MESAFESİ

Şifrelenmiş sinyalleri 12 bin 900 kilometre uzağa aktaran araştırmacılar, dünyanın en uzun mesafeli güvenli kuantum iletişimini gerçekleştirdi.

Deney, küresel ölçekte güvenli kuantum iletişimi potansiyelini göstermesi bakımından çığır açıcı görülüyor.

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2022'DE REKOR KIRMIŞTI

Çin Teknoloji ve Bilim Üniversitesinden araştırmacılar, 2022'de 833 kilometrelik fiber optik kablo üzerinde kuantum anahtar dağılımını gerçekleştirerek bu alanda rekor kırmıştı.

(AA)

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Çin deney
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