Kubilay Aka'nın aldattığı Miray Daner konuştu! Cinsel içerikli mesajları ifşa olmuştu

Miray Daner ve Kubilay Aka'nın 2,5 yıllık ilişkisi geçtiğimiz aylarda ihanet nedeniyle bitti. Aka'nın ihanetine uğrayan Daner, hiçbir açıklama yapmasa da Aka, sürekli ihanet iddialarını yalanladı. Fakat geçtiğimiz hafta Kubilay Aka'nın Beyza Güneş adında bir kıza attığı cinsel içerikli mesajları ifşa oldu ve ihanet ortaya çıktı.

Tam da barıştıkları konuşulan Miray Daner ve Kubilay Aka'nın ilişkisi bu cinsel içerikli mesajların ifşa olmasıyla beraber yeniden son buldu. İkinci kez ihanete uğrayan Daner bir süre konu hakkında sessizliğini korudu.

Herkesin merakla beklediği açıklama ise geldi. Miray Daner, Kubilay Aka'nın mesajlarının ifşa olmasının ardından ilk kez konuştu.

UçanKuş TV’ye konuşan Daner, Kubilay Aka’nın menajeri ile ayrılığından haberi olmadığını belirterek, "Özel hayatımla ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama Kubilay ile barışmamız söz konusu değil…" dedi.

Aka’nın mesajlarının ifşa olması hakkında ise, "Tek söyleyebileceğim bir ilişkimiz olmadığı" diyen oyuncu, bu konularla gündeme gelmek istemediğini de belirtti.



