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  4. Kubilay Aka ve Miray Daner barıştı! Miray Daner'in barışma şartı...

Kubilay Aka ve Miray Daner barıştı! Miray Daner'in barışma şartı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 13:24 | Son Güncelleme

Çukur'un yakışıklı oyuncusu Kubilay Aka Miray Daner ile ayrılmıştı. Aka ayrılığı dayanamadı ve güzel oyuncuyu barışmaya ikna etti.

Kubilay Aka ve Miray Daner barıştı! Miray Daner'in barışma şartı...

Kubilay Aka ile Miray Daner, Ağustos 2019'da yaklaşık 2,5 yıllık ilişkilerini sonlandırmış, çiftin ayrılık nedeni olarak oyuncu Hilal Altınbilek gösterilmişti. Kubilay Aka, ihanet söylentilerini "Hilal ile menajerimiz aynı, iddialar doğru değil" sözleriyle yalanlamıştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; ayrılık uzun sürmedi. Kubilay Aka, Miray Daner'i barışmaya ikna etti.

İki aydır gözlerden uzak ilişkilerini yaşayan oyuncu çiftin, kısa bir süre önce aynı evi paylaşmaya başladığı iddia edildi. Kubilay, Zekeriyaköy'de aylık kira bedeli 11 bin lira olan iki katlı villa tuttu. Lüks villanın alt katına da müzik ve ışık tesisatı döşeterek diskoya çevirdi. Çift, dışarı çıkmak yerine dostlarını da eve davet ederek partiler veriyor.

MENAJER İLE YOLLAR AYRILDI!

Barışma sonrası en çok şaşırtan gelişme Kubilay Aka'nın kendisini keşfeden, oyuncu olmasını sağlayan menajeri Ufuk Ergin ile yollarını ayırması oldu. Ayrılık, Kubilay Aka’nın Instagram’da menajerini takipten çıkmasıyla gün yüzüne çıktı. Bu ayrılıkta Miray Daner'in, "Hilal (Altınbilek) ile seni Ufuk tanıştırdı, onunla çalışmanı istemiyorum" sözlerinin etkili olduğu öne sürüldü.

Kubilay Aka, Miray Daner ile ayrılık haberini, "Hoşçakal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın" sözleriyle duyurmuştu.

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