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Kubilay Aka yeni projesi için 2 ayda 16 kilo verdi! Zayıflama sırrını açıkladı

08.11.2023 12:19 | Son Güncelleme:
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Vatanım Sensin, Çukur, Cam Tavanlar ve Dokuz Oğuz gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Kubilay Aka yeni projesi 'Zaferin Rengi' filmi için 2 ayda tam tamına 16 kilo verdi. Ünlü oyuncu zayıflama sırrını açıkladı.

Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kubilay Aka şimdilerde Fenerbahçe Spor Klübü'nün desteklediği "Zaferin Rengi" filmiyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu film büyük bir heyecanla bekleniyor. Başrollerini Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir ve Gonca Vuslateri'nin paylaştığı filmde Kubilay Aka “Galip Kulaksızoğlu”na hayat veriyor.

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Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuşan yakışıklı oyuncu rol için nasıl 16 kilo verdiğini anlattı. Kubilay Aka “İki ayda 16 kilo verdim. Çünkü savaştan dönen bir adama hayat verdim. Savaş yıpranmışlığını görmüş olması gerekiyordu. 2 ay boyunca yemek yemedim, spor yaptım. Su bazlı beslenmeye çalıştım. Çorba ve meyve suyu tükettim ve salatalık yedim sürekli…” dedi.

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Zaferin Rengi filminde; Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera) ve Birce Akalay (Halide Edip) da dönemin sembol siyasetçileri, aydınları, askeri figür ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularına hayat verecek.

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Film, benzersiz bir aşk ve tarihe damga vurmuş bir spor müsabakasının nefes kesen hikayesini konu alacak.

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