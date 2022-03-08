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Kübra Diri ölüme böyle gitmiş! Kahreden anların görüntüleri ortaya çıktı

08.03.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer Sahili'nde 27 Şubat'ta kadın cesedi bulunmuş, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin daha sonra 27 yaşındaki Kübra Diri'ye ait olduğu belirlenmişti. Denizde boğularak öldüğü tespit edilen Diri'nin sahile yürüdüğü son anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kadın normal bir şekilde sahile giden yolda yürüyor. Bir süre sonradan gözden kayboluyor.

Kübra Diri ölüme böyle gitmiş! Kahreden anların görüntüleri ortaya çıktı

Sarıyer’de denizde ölü olarak bulunan kadının 27 yaşındaki Kübra Diri’nin, cesedinin bulunduğu sahile yürüdüğü son anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Sarıyer Merkez Mahallesi’nde önceki hafta Pazar günü saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, sahilde yürüyen vatandaşlar denizde hareketsiz duran bir kadın bedeni görmüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri kadının cansız bedenini karaya çıkartmıştı.

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DENİZDE ÖLMÜŞ OLARAK BULUNMUŞTU

Yapılan ilk incelemelerde genç kadının, denizde boğularak öldüğü belirlenmişti. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni kimliğini tespit için Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesine morguna kaldırılmıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri ise genç kadının kimliğini 27 yaşındaki Kübra Diri olduğunu tespit etmişti. Çalışmaların ardından genç kadının cenazesi hastane morgundan alınıp Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

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GENÇ KADININ SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Babası İbrahim Diri tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu belirlenen genç kadının sahile yürüdüğü son anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kadın normal bir şekilde sahile giden yolda yürüyor. Bir süre sonradan gözden kayboluyor. Öte yandan genç kadın kılınan cenaze namazının ardından memleketinde toprağa verildi.

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(İHA)

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Sarıyer
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