Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Küçücük bir hata tüm tarihi değiştirdi! Tek bir kelime 1631 yılında zinayı zorunlu hale getirdi

Küçücük bir hata tüm tarihi değiştirdi! Tek bir kelime 1631 yılında zinayı zorunlu hale getirdi

07.07.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bill Fawcett tarafından yazılan “Tarihi Değiştiren 100 Hata” kitabında yer alan bilgiler aslında ‘kusursuz insan yoktur’ sözünü bir kez daha hatırlattı. 1631 yılında yapılan küçücük bir hata sınırlı sayıda insanın hayatını değiştirmekle kalmadı tüm dünyayı etkiledi.

Küçücük bir hata tüm tarihi değiştirdi! Tek bir kelime 1631 yılında zinayı zorunlu hale getirdi

Sıradanlığın içinde yapılan küçücük hatalar bazen tüm dünyanın kaderini değiştirebilecek kadar büyük sonuçlara neden olabiliyor. Sizler için bugün İncil’in basımı sırasında yapılan büyük bir hatadan söz edeceğiz.

Matbaacı Robert Barker ve Martin Lucas, Kral James İncili’nin yedinci emrine, İngilizce’de olumsuzluk belirten “not” (yok-asla-değil) ekini koymadıkları için yanlışlıkla zinayı kutsamış oldular. “Thou shalt not commit adultery (Zina etmeyeceksin)” olması gereken cümle, “Thou shalt commit adultery (Zina edeceksin)” şeklinde basıldı. Bunun üzerine Kral Charles, matbaacıların elinden iş lisanslarını aldı, bir yıllık kazançlarını para ceza olarak ödemelerine karar verdi ve İncil’in tüm kopyalarının yakılması emrini verdi. Bu “Hınzır İncil”in sadece 11 kopyası yakılmaktan kurtuldu.

Yüzme bilmiyordu! Tüm dünyayı teknesi ile tek başına gezen ilk insan: Joshua SlocumYüzme bilmiyordu! Tüm dünyayı teknesi ile tek başına gezen ilk insan: Joshua Slocum


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Youtuber olarak başladı! 48 saatte cinsel içerikli fotoğraflarını satarak 1 milyon dolar kazandıYoutuber olarak başladı! 48 saatte cinsel içerikli fotoğraflarını satarak 1 milyon dolar kazandı
Kaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuşKaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuş
Yamyamlık hikayesi! 90 kişiden 37'sini yedilerYamyamlık hikayesi! 90 kişiden 37'sini yediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Gizemli olay! 3.000 yıl önce yaşadığını iddia etti

Gizemli olay! 3.000 yıl önce yaşadığını iddia etti

Ağzından tek kelime çıkmadan fenomen oldu

Ağzından tek kelime çıkmadan fenomen oldu

İş seyahatlerinden sıkılınca şaşırtıcı bir çözüm ürettiler

İş seyahatlerinden sıkılınca şaşırtıcı bir çözüm ürettiler

Seksi paylaşımı 48 saatte servet kazandırdı

Seksi paylaşımı 48 saatte servet kazandırdı

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Dayanamadı dövmesiz halini paylaştı! Görenler tanıyamadı

Dayanamadı dövmesiz halini paylaştı! Görenler tanıyamadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

3036’dan geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

3036’dan geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

5 yıldır vücut tüylerini almıyor! Toplumsal normlara kafa tuttu

5 yıldır vücut tüylerini almıyor! Toplumsal normlara kafa tuttu

Göründüğünden çok farklı! Gerçeklik algısını yıktı

Göründüğünden çok farklı! Gerçeklik algısını yıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.