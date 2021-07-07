Küçücük bir hata tüm tarihi değiştirdi! Tek bir kelime 1631 yılında zinayı zorunlu hale getirdi

Sıradanlığın içinde yapılan küçücük hatalar bazen tüm dünyanın kaderini değiştirebilecek kadar büyük sonuçlara neden olabiliyor. Sizler için bugün İncil’in basımı sırasında yapılan büyük bir hatadan söz edeceğiz.

Matbaacı Robert Barker ve Martin Lucas, Kral James İncili’nin yedinci emrine, İngilizce’de olumsuzluk belirten “not” (yok-asla-değil) ekini koymadıkları için yanlışlıkla zinayı kutsamış oldular. “Thou shalt not commit adultery (Zina etmeyeceksin)” olması gereken cümle, “Thou shalt commit adultery (Zina edeceksin)” şeklinde basıldı. Bunun üzerine Kral Charles, matbaacıların elinden iş lisanslarını aldı, bir yıllık kazançlarını para ceza olarak ödemelerine karar verdi ve İncil’in tüm kopyalarının yakılması emrini verdi. Bu “Hınzır İncil”in sadece 11 kopyası yakılmaktan kurtuldu.



