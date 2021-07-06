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Yüzme bilmiyordu! Tüm dünyayı teknesi ile tek başına gezen ilk insan: Joshua Slocum

06.07.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘The Spray’ isimli teknesiyle Joshua Slocum, inanılmaz bir maceraya imza attı. 1895 yılında yola çıkan Slocum, tam 3 yıl boyunca dünyayı gezdi. Yaşadığı macerayı anılarını yazdığı bir kitapta topladı. Orinoco Nehri gezisi sırasında kaybolan Slocum’dan bir daha haber alınamadı.

Yüzme bilmiyordu! Tüm dünyayı teknesi ile tek başına gezen ilk insan: Joshua Slocum

1895-1898 yılları arasında dünyayı yalnız başına dolaşan ilk insan olarak Joshua Slocum, tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Bu seyahati sırasında yaşadıklarını ‘Sailing Alone Around The World’ isimli bir kitapta topladı. Bu kitap en çok satanlar listesinde yerini aldı. 1909 yılında 65 yaşındayken çıktığı bir başka yolculuk sonrasında kendisinden bir daha haber alınamadı. Kolombiya ve Venezuela arasında paylaşılan Orinoco Nehri'nde 1909 yılında kaybolan Slocum, tüm aramalara rağmen bulunamayınca 1924 yılında karısı tarafından hukuken ölmüş sayılacağı ilan edildi.

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