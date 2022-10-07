Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Cildini gençleştirmek için regl kanını yüzüne süren kadının sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu! “Midem bulandı”

Cildini gençleştirmek için regl kanını yüzüne süren kadının sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu! “Midem bulandı”

07.10.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ‘dayaderya’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın gençlik sırrını takipçilerine anlattığında tepkilerin odağına yerleşti. Kendi regl kanını kullanmanın cildi gençleştirmeye yardımcı olabileceğini iddia eden kadının paylaşımı tartışmalara yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları regl kadının kokusuna dikkat çekerek güzellik formülünü iğrenç olarak nitelendirdi.

Cildini gençleştirmek için regl kanını yüzüne süren kadının sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu! “Midem bulandı”

TikTok’ta ‘dayaderya’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın kendi cilt gençleştirme formülüyle izleyicileri adeta şaşkına çevirdi. 23 yaşında Derya, Kosta Rika’da "travmayı iyileştirmek ve atalarının bilgeliğini harekete geçirmek" isteyen insanlara mentorluk sunmak için bir şifa merkezi işletiyor. Yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Derya, nadir görülen bir cilt bakımı uygulaması da dahil olmak üzere inzivadaki günlük rutinini TikTok'ta paylaşıyor.

TikTok’ta adım hızla popüler oldu! Gönderilen spermlerden aksesuar yaparak servet kazanıyorTikTok’ta adım hızla popüler oldu! Gönderilen spermlerden aksesuar yaparak servet kazanıyor

TUVALETE GİDİP DOLDURDU

1

TikTok paylaşımında elindeki kapla birlikte tuvalete giden ve adet kanını dolduran Derya, daha sonrasında ise kanı yüzüne sürmeye başladı. Sosyal medya gönderisine, “Evet bu senin işaretin git yap” notunu ekleyen Derya’nın paylaşımı çoğu sosyal medya kullanıcısını şaşırttı.

2

Derya’nın TikTok’taki paylaşımından sonra kadınlar verdiği güzellik tavsiyesine şoke olurken kadının kendi kanını yüz maskesi olarak kullandığına inanmayı reddetti. Bir sosyal medya kullanıcı, “Lütfen bana ezilmiş kiraz olduğunu söyle” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Koku, kokuyla nasıl başa çıkabilirsiniz?” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İzlediğimden beri kusmayı bırakamıyorum. Midem bulandı” dedi.

Sosyal medyada gündem yarattı! “Erkekleri etkilemek için parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu sürüyorum”Sosyal medyada gündem yarattı! “Erkekleri etkilemek için parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu sürüyorum”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaz sezonunu bir türlü bitiremedi! Islak bikinili paylaşımı olay olduYaz sezonunu bir türlü bitiremedi! Islak bikinili paylaşımı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya regl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir anda şortunu indirdi! İç çamaşırı canlı yayında görününce...

Bir anda şortunu indirdi! İç çamaşırı canlı yayında görününce...

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Olay poz! Altına hiçbir şey giymedi, gömleğini kaldırınca...

Olay poz! Altına hiçbir şey giymedi, gömleğini kaldırınca...

“70 yaşındayım ve çıplak fotoğraflarımı satıyorum”

“70 yaşındayım ve çıplak fotoğraflarımı satıyorum”

İlginizi Çekebilir

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.