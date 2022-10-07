Cildini gençleştirmek için regl kanını yüzüne süren kadının sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu! “Midem bulandı”

TikTok’ta ‘dayaderya’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın kendi cilt gençleştirme formülüyle izleyicileri adeta şaşkına çevirdi. 23 yaşında Derya, Kosta Rika’da "travmayı iyileştirmek ve atalarının bilgeliğini harekete geçirmek" isteyen insanlara mentorluk sunmak için bir şifa merkezi işletiyor. Yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Derya, nadir görülen bir cilt bakımı uygulaması da dahil olmak üzere inzivadaki günlük rutinini TikTok'ta paylaşıyor.

TUVALETE GİDİP DOLDURDU

TikTok paylaşımında elindeki kapla birlikte tuvalete giden ve adet kanını dolduran Derya, daha sonrasında ise kanı yüzüne sürmeye başladı. Sosyal medya gönderisine, “Evet bu senin işaretin git yap” notunu ekleyen Derya’nın paylaşımı çoğu sosyal medya kullanıcısını şaşırttı.

Derya’nın TikTok’taki paylaşımından sonra kadınlar verdiği güzellik tavsiyesine şoke olurken kadının kendi kanını yüz maskesi olarak kullandığına inanmayı reddetti. Bir sosyal medya kullanıcı, “Lütfen bana ezilmiş kiraz olduğunu söyle” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Koku, kokuyla nasıl başa çıkabilirsiniz?” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İzlediğimden beri kusmayı bırakamıyorum. Midem bulandı” dedi.



