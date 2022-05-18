Küçük bir lekeyle başladı! Vücudunda ben olduğunu düşündüğü noktadan cilt kanseri olduğunu öğrendi: Ölmek istemiyorum

26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Strachan, vakaların sadece %1'ini oluşturmasına rağmen cilt kanseri ölümlerinin çoğunluğunu oluşturan en ciddi cilt kanseri türü olan melanomdan muzdaripti. 2019 yılında cildinde küçük bir lekenin büyümeye başlamasıyla durumunda bir tuhaflık olduğunu fark eden Strachan ilk başlarda bunun bir sivilce ya da kıl kökü olabileceğini zannetti.

Lekenin büyümeye devam etmesi üzerine Strachan doktara gitti. Doktorlar lekenin rahatsız olduğunu söylemesine rağmen Strachan 2 yıl sonra doktorları daha ileri testler yapması için adeta zorladı. Strachan, “Leke büyüdü ve kaşınmaya başladı. Etrafının kızardığını gördüm ve bu benim için bir şeylerin ters gittiğini gösteriyordu. Bu yüzden doktora biyopsi için ısrar ettim” dedi.

“ÖLMEK İSTEMİYORUM” DİYEREK AÇIKLADI

Biyopsi sonucunun gelmesi fenomen ismin korkularını doğruladı. Sonuçlar Strachan’ın ikinci evre melanomu olduğunu gösterdi. Bu durumda hastalığın vücudun diğer bölgelerine sıçraması ve potansiyel olarak yaşmaı tehdit etmesi anlamına geliyordu. Sosyal medyadan hastalığını “Bu kadar genç ölmek istemiyorum” diyerek duyurdu.

Hastalığın erken fark edilmesiyle ameliyat olduğunu ve tedavi sürecinin başarılı geçtiğini dile getiren Strachan, “Beni kurtaran şey farkında olmak ve kendi insiyatifine sahip olmaktı. Neyse ki yeterince erken yakalayan şanslı kişilerden biri oldum” dedi.

SÜREKLİ GÜNEŞE MARUZ KALMASINA BAĞLADI

Strachan, yaşadığı hastalığı çocukluk ve gençlik yıllarında sürekli olarak güneşe maruz kalmasına bağladı. Doktorların hastalığının nedenini bulamamasına rağmen Strachan, “16-20 yaşları arasında sabah 8’den öğleden sonra 16’ya kadar güneş kremi sürmeden güneşleniyordum. Bronzlaşmak benim için önemliydi.” diye konuştu.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda kullanıcıları güneç kremi kullanmaya teşvik etmeye çalıştığını ifade eden Strachan, “Çoğu insan bu detayı atlıyor ama gerçekten sağlığınız için yapmanız gereken bir şey. Lütfen gidin ve cildinizi kontrol ettirin! Bunu kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için yapın” ifadelerini kullandı.



