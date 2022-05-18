Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Küçük bir lekeyle başladı! Vücudunda ben olduğunu düşündüğü noktadan cilt kanseri olduğunu öğrendi: Ölmek istemiyorum

Küçük bir lekeyle başladı! Vücudunda ben olduğunu düşündüğü noktadan cilt kanseri olduğunu öğrendi: Ölmek istemiyorum

18.05.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wollongong'da yaşayan Avustralyalı fenomen Oceana Strachan’ın hayatı görünüşte zararsız bir çilin, gençliğinin çoğunu güneşte geçirmesine bağlı olarak, yaşamı tehdit eden bir cilt kanserine dönüşmesiyle alt üst oldu. Ameliyat ve tedavi sürecinin sonrasında Strachan iyileşmeyi başardığını söyledi. 173 bin sosyal medya takipçisiyle hastalık sürecini paylaşan Strachan, tıbbi kontrollerin aksatılmaması gerektiğini hatırlattı.

Küçük bir lekeyle başladı! Vücudunda ben olduğunu düşündüğü noktadan cilt kanseri olduğunu öğrendi: Ölmek istemiyorum

26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Strachan, vakaların sadece %1'ini oluşturmasına rağmen cilt kanseri ölümlerinin çoğunluğunu oluşturan en ciddi cilt kanseri türü olan melanomdan muzdaripti. 2019 yılında cildinde küçük bir lekenin büyümeye başlamasıyla durumunda bir tuhaflık olduğunu fark eden Strachan ilk başlarda bunun bir sivilce ya da kıl kökü olabileceğini zannetti.

Lekenin büyümeye devam etmesi üzerine Strachan doktara gitti. Doktorlar lekenin rahatsız olduğunu söylemesine rağmen Strachan 2 yıl sonra doktorları daha ileri testler yapması için adeta zorladı. Strachan, “Leke büyüdü ve kaşınmaya başladı. Etrafının kızardığını gördüm ve bu benim için bir şeylerin ters gittiğini gösteriyordu. Bu yüzden doktora biyopsi için ısrar ettim” dedi.

Küçük bir lekeyle başladı! Annesi basit bir döküntü zannetti, dakikalar içinde tüm vücudunu sardıKüçük bir lekeyle başladı! Annesi basit bir döküntü zannetti, dakikalar içinde tüm vücudunu sardı

“ÖLMEK İSTEMİYORUM” DİYEREK AÇIKLADI

1

Biyopsi sonucunun gelmesi fenomen ismin korkularını doğruladı. Sonuçlar Strachan’ın ikinci evre melanomu olduğunu gösterdi. Bu durumda hastalığın vücudun diğer bölgelerine sıçraması ve potansiyel olarak yaşmaı tehdit etmesi anlamına geliyordu. Sosyal medyadan hastalığını “Bu kadar genç ölmek istemiyorum” diyerek duyurdu.

2

Hastalığın erken fark edilmesiyle ameliyat olduğunu ve tedavi sürecinin başarılı geçtiğini dile getiren Strachan, “Beni kurtaran şey farkında olmak ve kendi insiyatifine sahip olmaktı. Neyse ki yeterince erken yakalayan şanslı kişilerden biri oldum” dedi.

SÜREKLİ GÜNEŞE MARUZ KALMASINA BAĞLADI

kapak2

Strachan, yaşadığı hastalığı çocukluk ve gençlik yıllarında sürekli olarak güneşe maruz kalmasına bağladı. Doktorların hastalığının nedenini bulamamasına rağmen Strachan, “16-20 yaşları arasında sabah 8’den öğleden sonra 16’ya kadar güneş kremi sürmeden güneşleniyordum. Bronzlaşmak benim için önemliydi.” diye konuştu.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda kullanıcıları güneç kremi kullanmaya teşvik etmeye çalıştığını ifade eden Strachan, “Çoğu insan bu detayı atlıyor ama gerçekten sağlığınız için yapmanız gereken bir şey. Lütfen gidin ve cildinizi kontrol ettirin! Bunu kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için yapın” ifadelerini kullandı.

İdam mahkumu Clarence Dixon, adım adım ölüme ilerledi! Son sözleri tüyler ürperttiİdam mahkumu Clarence Dixon, adım adım ölüme ilerledi! Son sözleri tüyler ürpertti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”
Alışılmadık yerlerde cinsel ilişkiye girerek servet kazandıAlışılmadık yerlerde cinsel ilişkiye girerek servet kazandı
Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya cilt kanseri kanser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Okulda skandal! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Okulda skandal! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

132 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedenine dair şaşırtan iddia

132 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedenine dair şaşırtan iddia

Seksi pozlarını görünce ortalık karıştı! “Son gülen ben oldum”

Seksi pozlarını görünce ortalık karıştı! “Son gülen ben oldum”

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

İlginizi Çekebilir

Seksi pozlarını görünce ortalık karıştı! “Son gülen ben oldum”

Seksi pozlarını görünce ortalık karıştı! “Son gülen ben oldum”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Müzedeki çocuk etkinliğinde jartiyerli bir adam!

Müzedeki çocuk etkinliğinde jartiyerli bir adam!

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.