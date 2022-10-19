Küçük çocuğun reenkarnasyon iddiaları dünya gündemine yerleşti! “29 yıl önce bir yangında öldüm”

Öldükten sonra ruhun başka bir bedende yeniden hayat bulması anlamına gelen reenkarnasyon, 5 yaşındaki Luke Ruehlman isimli bir çocuğun anlattıklarından sonra Amerika’da yeniden gündem oldu. Önceki hayatını hatırladığını iddia eden küçük çocuk başka bir bedende yeniden hayata döndüğünü söylerken geçmişteki ölüm şeklini bütün ayrıntılarıyla anlattı. Küçük çocuk 1993 yılında Chicago'daki Paxton Otel'de çıkan bir yangında ölen Afrikalı-Amerikalı bir kadın olan Pam Robinson olarak yaşadığına ısrar etti.

“TANRI BENİ GERİ GÖNDERDİ”

5 yaşındaki Luke’un annesi Erika, oğlunun henüz 2 yaşındayken Pam adında bir kadından bahsettiğini dile getirdi. Anne oğluna Pam ismindeki kadının kim olduğunu sorduğunda ise, “Bana döndü ve ‘Ben oydum. Eskiden oydum ama öldüm ve cennete gittim. Tanrı’yı gördüm ve sonunda Tanrı beni geri gönderdi. Bir bebek olarak dünyaya geldim ve sen bana Luke adını verdin’ dedi. Bunları duyduğumda şaşkınlığımı gizleyemedim” diye konuştu.

Aile küçük oğullarının anlattıkları karşısında şoke oldu. Luke Chicago’ya trenle seyahat ettiği konusunda ısarar ediyordu ancak ebeveynleri Ohio Cincinnati’de yaşadıklarını ve küçük çocuğun daha önce hiç Chicago’ya gitmediğini belirtti. Aynı zamanda aile Pam adında kimseyi tanımadıklarını da anlattı.

ANNESİ İDDİALARINI ARAŞTIRDI

Luke, Chicago'daki Paxton Otel'de çıkan bir yangında binadan atladığını ve Tanrı’yla görüştükten sonra kendisini hayata geri döndürdüğünü söyledi. Annesi bunun üzerine 1993 yılında çıkan yangınla ilgili bir haber keşfetti ve bu yangında 19 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendi. Çocuğun iddialarının gündeme gelmesinden sonra Luke ailesiyle birlikte “The Ghost Inside My Child (Çocuğumun İçindeki Hayalet)” programına konuk olmaya karar verdi.

İLK SEFERDE DOĞRU FOTOĞRAFI GÖSTERDİ

“The Ghost Inside My Child (Çocuğumun İçindeki Hayalet)” programında küçük çocuğua yangında hayatını kaybeden Pam isimli kadının aralarında bulunduğu 30’a yakın siyahi kadının fotoğrafı gösterdi. Luke kadınlar arasından ilk seferde Pam’ı bulmayı başardı. Bunun üzerine anne Erika, vefat eden Pam’ın ailesiyle iletişime geçti ve oğluyla ölen kadının kişiliğinde birtakım benzerlikler olduğunu dile getirdi.



