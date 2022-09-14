Küçük Kadınlar dizisinin minik Cansu'su Selin Ilgar koca kız oldu! "Ne kadar değişmişsin"

Bir zamanların sevilen dizilerinden biri olan Küçük Kadınlar dizisinin başrollerinde Özge Borak, Hande Soral, Fulya Zenginer gibi oyuncular yer aldı. Dizinin en küçük kardeşi Cansu'yu canlandıran Selin Ilgar ise, seneler sonraki görüntüsüyle görenleri şaşırttı.

MİNİK BİLGE KOCA KIZ OLDU

Selin Ilgar, Küçük Kadınlar dizisinde rol alırken yaklaşık 8 yaşlarındaydı...

Şimdilerde 22 yaşında olan Selin Ilgar görenleri şaşırtıyor.

Kullanıcılar Ilgar'ın pozlarına, "Küçük Kadınlar'ın Cansu'su", "Ne kadar değişmişsin" gibi yorumlar yaptı.

Ilgar Sihirli Annem ve El Gibi projelerinde de boy göstermişti.

2012'de Böyle Bitmesin, 2013'de ise Küçük Kıyamet dizisinde oynadı.

İşte Ilgar'ın şimdiki hali...





