MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Küçük Kadınlar dizisinin minik Cansu'su Selin Ilgar koca kız oldu! "Ne kadar değişmişsin"

Küçük Kadınlar dizisinin minik Cansu'su Selin Ilgar koca kız oldu! "Ne kadar değişmişsin"

14.09.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailesini kaybeden 5 kız çocuğunun yaşadıklarının anlatıldığı Küçük Kadınlar dizisi, 2008-2011 dönemlerinde izleniyordu. Dizide en küçük kardeş 'Cansu' rolüne hayat veren Selin Ilgar'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

Küçük Kadınlar dizisinin minik Cansu'su Selin Ilgar koca kız oldu! "Ne kadar değişmişsin"

Bir zamanların sevilen dizilerinden biri olan Küçük Kadınlar dizisinin başrollerinde Özge Borak, Hande Soral, Fulya Zenginer gibi oyuncular yer aldı. Dizinin en küçük kardeşi Cansu'yu canlandıran Selin Ilgar ise, seneler sonraki görüntüsüyle görenleri şaşırttı.

MİNİK BİLGE KOCA KIZ OLDU

Selin Ilgar, Küçük Kadınlar dizisinde rol alırken yaklaşık 8 yaşlarındaydı...

Küçük Kadınlar dizisinin minik Cansu'su Selin Ilgar koca kız oldu!

Şimdilerde 22 yaşında olan Selin Ilgar görenleri şaşırtıyor.

Küçük Kadınlar dizisinin minik Cansu'su Selin Ilgar koca kız oldu!

Kullanıcılar Ilgar'ın pozlarına, "Küçük Kadınlar'ın Cansu'su", "Ne kadar değişmişsin" gibi yorumlar yaptı.

Küçük Kadınlar dizisinin minik Cansu'su Selin Ilgar koca kız oldu!

Ilgar Sihirli Annem ve El Gibi projelerinde de boy göstermişti.

Küçük Kadınlar dizisinin minik Cansu'su Selin Ilgar koca kız oldu!

2012'de Böyle Bitmesin, 2013'de ise Küçük Kıyamet dizisinde oynadı.

Küçük Kadınlar dizisinin minik Cansu'su Selin Ilgar koca kız oldu!

İşte Ilgar'ın şimdiki hali...

Küçük Kadınlar dizisinin minik Cansu'su Selin Ilgar koca kız oldu!

Küçük Kadınlar dizisinin minik Cansu'su Selin Ilgar koca kız oldu!

Küçük Kadınlar dizisinin minik Cansu'su Selin Ilgar koca kız oldu!

Küçük Kadınlar dizisinin minik Cansu'su Selin Ilgar koca kız oldu!

Küçük Kadınlar dizisinin minik Cansu'su Selin Ilgar koca kız oldu!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fileli çorabıyla mini etekli poz verdi! "Şimdi Beşir düşünsün"Fileli çorabıyla mini etekli poz verdi! "Şimdi Beşir düşünsün"
Atilla Taş: 'Cumhurbaşkanı adayımızı öğrendim'Atilla Taş: 'Cumhurbaşkanı adayımızı öğrendim'
Ünlü futbolcu Survivor Aleyna için paraya kıydı! Özel jete atlayıp...Ünlü futbolcu Survivor Aleyna için paraya kıydı! Özel jete atlayıp...
Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Küçük Kadınlar dizisi Fulya Zenginer cansu yaşında çocuğun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ucuz konut projesinde herkes onu merak ediyordu!

Ucuz konut projesinde herkes onu merak ediyordu!

"Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı! Yürek yakan anlar

"Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı! Yürek yakan anlar

Geline şok! Salonun içine 'damattan hamileyim' diyerek girdi

Geline şok! Salonun içine 'damattan hamileyim' diyerek girdi

Icardi daha maça çıkmadan krize sebep oldu! Taraftarlar isyan ediyor

Icardi daha maça çıkmadan krize sebep oldu! Taraftarlar isyan ediyor

Son günlerin en çok konuşulan iddiasıydı! Gündem yaratacak mesaj

Son günlerin en çok konuşulan iddiasıydı! Gündem yaratacak mesaj

Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."

Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."

İlginizi Çekebilir

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.