Küçük kız bir anda deliğe düştü, o anlar kamerada

Lübnan'da kayda geçtiği belirtilen ve sosyal medyada yayılan görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi. Daniya bölgesinde yaşanan olayda bir aile karlı bir bölgede yol kenarındaki tepelik bölgeye çıkarken o sırada küçük kızları bir anda dehşeti yaşadı.

Küçük kız kendi halinde oynarken bir anda bastığı yerde açılan çukura düştü. Altı boş kar kütlesinin kırılması sonucu boşluğa düşen küçük kız paniğe neden oluyor. Bütün o anlar tesadüfen amatör kameraya kaydediliyor. Küçük kızın düştükten hemen sonra kurtarıldığı ve herhangi bir yaralanmasının olmadığı bildirildi.

