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Küçük Onur son haliyle şaşırttı! 90’ların çocuk yıldızını görenler tanıyamadı

03.04.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90’lı yılların unutulmaz ismi Küçük Onur son haliyle gündeme geldi. Küçük onur, henüz 8-9 yaşlarındayken Mahsun Kırmızıgül ile şarkı söyledikten sonra şöhret basamaklarını bir bir tırmanmıştı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü ismi görenler tanıyamadı.

Küçük Onur son haliyle şaşırttı! 90’ların çocuk yıldızını görenler tanıyamadı

Bir döneme damga vuran Küçük Onur’un son halini görenlerin ağızları açık kaldı. 90’lı yıllarda ve 2000’lerin başında güçlü sesi ile dikkat çeken ünlü isim Mahsun Kırmızıgül, Seda Sayan gibi usta isimlerle bir arada yer almıştı.

1982 yılında dünyaya gelen Onur Sarıkaya henüz 8-9 yaşlarındayken üne kavuştu. Mahsun Kırmızıgül ile canlı yayında şarkı söyleyerek bir gecede Türkiye’nin tanıdığı bir isim haline geldi.

küçük-onur-son-halini-görenler-tanıyamadı

Küçük İbo ile aralarında rekabet bulunan Sarıkaya, dizi oyunculuğu da yaptı.

küçük-onurun-son-halini-görenlerin-ağızları-açık-kaldı

Küçük Onur’un rol aldığı yapımlar arasında Reyting Hamdi, Karate Can, Aynalı Tahir ve Acı Günler de bulunuyor.

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Sevilen isim 2000 yılında Deniz Show isimli bir program ile seyirci karşısına çıktı. Küçük Onur şimdilerde televizyon dünyasından uzak bir yaşam sürdürüyor.

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