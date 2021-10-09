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  4. Küçükçekmece’de şoke eden olay! Evden kaçtı, babası eve götürürken arabadan atladı

Küçükçekmece’de şoke eden olay! Evden kaçtı, babası eve götürürken arabadan atladı

09.10.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de evden kaçan genç kadın, babası tarafından polis merkezinden alınarak evine götürüldüğü sırada kendisini arabadan yola attı. Yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece’de şoke eden olay! Evden kaçtı, babası eve götürürken arabadan atladı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesinde yaşandı. İddiaya göre, evden kaçan genç kadın bulunduktan sonra polis merkezine götürüldü.

YOLA ATLADI

Genç kadının babası, polis merkezine giderek kızını aldı. Ancak genç kadın, arabayla Maslak Çeşme Caddesi’nden geçtikleri sırada kapıyı açarak yola atladı. Yerde sürüklenerek yaralanan kadın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
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