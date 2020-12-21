Kudüs nerede, nereye bağlı, neden önemli? İşte Kudus hakkında ilgiler!

Kudüs, Orta Doğu’nun Akdeniz kıyıları ile Lut Gölü arasında kurulu bulunan, çok köklü bir geçmişe sahip ve üç İbrahimi din tarafından da kutsal kabul edilen bir şehir. Şehirde Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam için çok önemli dini yapılar bulunuyor. Kent 1948 yılından beri İsrail devleti sınırları içinde sayılıyor, bir kısmı ise Filistin toprağı olarak kabul ediliyor. Peki Kudüs nerede, neden önemli?

Kudüs Nerede?

Kudüs kenti "Kenan" bölgesinde, Akdeniz ile Lut Gölü arasında uzanan Yehuda Dağları'ndaki bir plato üzerine kurulmuş. Denizden 750 metre yükseklikteki Kudüs, Akdeniz kıyılarına 52 km mesafede bulunuyor.

Kudüs Nereye Bağlı?

İsrail yasalarına göre Kudüs İsrail devletinin başkenti sayılıyor ancak bu karar Birleşmiş Milletler tarafından tanınmıyor. Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkeler son zamanlarda İsrail’deki temsilciliklerini Kudüs’e taşımaya başlamış olsa da, Filistin de kendi başkentinin Kudüs olduğunu savunuyor ancak İsrail işgali nedeniyle Filistin’in idari merkezi Ramallah şehrinde bulunuyor. Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'de bulunuyor ve Türkiye Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımıyor.