Kulak tıkanıklığı nasıl geçer? Kulak tıkanıklığı nasıl açılır? Tıkalı kulaklar için doğal çözümler

Kulak tıkanıklığı denilince ilk aklımıza gelen kulak kiri olur. Bu yüzden kulağımızı temizletme yoluna gidebiliriz. Aslında ilk olarak kulak burun boğaz doktoruna danışmak daha sağlıklı olur. Fakat doktora gidebileceğimiz bir zaman değil ise evimizde uygulayabileceğimiz doğal çözümler ile tıkanık kulağımızı açmaya çalışırız. Kulak tıkanıklığının birçok sebebi olabileceği gibi en sık karşılaşılanı ise enfeksiyona bağlı olanıdır. Peki kulak tıkanıklığı sebebi nedir? Kulak tıkanıklığı nasıl geçer? Tıkanık kulak nasıl açılır? İşte doğal çözüm yolları ile kulak tıkanıklığı hakkında merak edilenler... KULAK TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR? Genellikle kendiliğinden geçen kulak tıkanıklığı yine de ciddiye alınması gereken bir konudur. Bu yüzden kulak tıkanıklığı nasıl geçer diyerek bilmeden geçirmeye çalışmak daha ciddi durumlara neden olabilir. Özellikle kulak tıkanıklığı için kulak çubuğu kullanımından uzak durmak gerekir. Kulak tıkanıklığı birçok sebepten dolayı olabilir. Özellikle çocuklarda soğuk algınlığı nedeniyle sık görülür. Kulak tıkanıklığı sebepleri olarak şunları sayabiliriz;

1- Rakıma bağlı olarak şiddetli basınç kulak tıkanmasına neden olabilir. Mesela uçakta, dağ yürüyüşü sırasında gibi... 2- Kulak kiri birikmesi 3- Kulağa su kaçması 4- Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar 5- Burun tıkanıklığı, sinüs problemleri 6- Kulakta östaki borusunda meydana gelen enfeksiyon 7- Kulak kisti ve tümörler KULAK TIKANIKLIĞI BELİRTİLERİ Kulak tıkanıklığı bazı belirtiler ile kendini gösterir. Fakat bazı belirtiler daha ciddi bir duruma işaret edebileceği gibi çözümü doktora gitmeniz olmalıdır. Evde doğal çözümler ile enfeksiyon ile meydana gelen kulak tıkanıkları geçmez. Kulak tıkanıklığı belirtileri, duyu azlığı, sesin geldiği yönü anlayamama, işitme kaybı, kaşıntı, baş ağrısı, çınlama, denge kaybı ve kulak ağrısıdır. Bunun dışında kulakta birkaç saatte geçmeyen şiddetli kulak ağrısı, kusma, ishal, ateş ve kulaktan sarı veya yeşil akıntısı gelmesi gibi durumlarda acilen bir doktora görünmeniz gerekir. KULAK TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER? Kulak tıkanıklığı nasıl geçer, tıkanık kulak nasıl açılır sorularının cevabı bu durumun nedenleri ve belirtilerine bağlık olarak değişir. Eğer enfeksiyon olduğunu düşünüyorsanız doktora gitmeniz ve onun önereceğini tedaviyi yapmanız gerekiyor. Aşağıdaki sıraladığımız evde doğal çözümler ile daha hafif kulak tıkanıklığı geçirilir.

TIKANIK KULAĞI AÇACAK DOĞAL ÇÖZÜMLER 1. Elma Sirkesi + Alkol Bu karışım, kulak tıkanıklığınız kirden kaynaklanıyor iyi bir yöntemdir. Aynı zamandan elma sirkesinin anti-bakteriyel özelliği olması nedeniyle kulağınızda var ise enfeksiyonu da geçirir. Peki elma sirkesi ve alkol ile kulak tıkanıklığı nasıl geçer? Yapmanız gereken şu; Elma sirkesi ile alkol aynı oranda karıştırılıp bir damlalık içine doldurulur. Tıkalı olan kulağınızı yukarı doğru çevirip birkaç damla damlatın ve bir kulağınızın üstüne bir pamuk koyun. Daha sonra kulağınızı aşağıya doğru çevirip sıvının bu pamuğa damlamasını bekleyin. Burada dikkat edilmesi gereken nokta alkolün saf alkol olmasıdır. 2. Hidrojen peroksit Kulak tıkanıklığını açan en etkin maddelerinden biri olan hidrojen peroksit, kulak kiri nedeniyle işitme kaybı yaşıyorsanız yardımcı olacaktır. Hidrojen peroksit ile suyu eşit miktarda karıştırdıktan sonra yine damlalık aracıyla ile kulağınıza birkaç damla damlatın. Karışımın kulağınızın en dibine gittiğini anladığınız zaman kulağınızı aşağıya çevirin ve kirin kulaktan akmasını bekleyin. Bu yöntemi günde sadece bir kere ve bir hafta boyunca uygulayın.

3. Doğal Burun Spreyi Kulak tıkanıklığı nedenlerinden biri olan burun tıkanıklığı ve onun için kullanılan burun spreyini evimizde hazırlayabilir ve kulak tıkanıklığı için kullanabiliriz. Bunun için gerekenler ise şöyle; Bir bardak suyu kaynattıktan sonra soğumasını bekleyerek geniş bir kaba döküyoruz. Sonra içine yarım tatlı kaşığı koşer tuzu ve yarım çay bardağı kabartma tozu ekleyerek karıştırıyoruz. Sonra bu karışımı damlalığa koyuyoruz. Başımızı geriye doğru yaslayarak bu karışımı burun deliklerine damlatıyoruz. Karışım ile burun tıkanıklığı ile birlikte kulak tıkanıklığı da geçmiş oluyor. 4. Sarımsak Yağı Doğal bir antibiyotik olan sarımsağın bir faydası da kulak tıkanıklığını geçirmesi. Bunun için 2,3 diş sarımsağı ezerek üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve bu karışımı birkaç dakika ısıtın. Soğumaya bırakılan bu karışımı, tıkanmış olan kulağınıza dökün. Ve iki dakika kadar o şekilde kalması için bir pamuk ile kulağınızı tıkayın. 2 dakika sonra sıvının kulağınızdan akmasına izin verin. Bu işlemi birkaç sefer tekrarlamanız halinde kulak tıkanıklığınız geçecektir.

5. Zeytinyağı Sarımsak ile birlikte kulak tıkanıklığı için kullandığımız zeytinyağını tek başına da kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken ise basit. Bir çay bardağı zeytinyağını oda sıcaklığına kadar ısıtın. Daha sonra bu yağdan 3-4 damla kulağınıza damlatın ve bu kulağınız yukarıda olacak şekilde 10 dakika bekleyin. En sonra olarak 10 dakika bitiminde yağın kulağınızdan akmasını bekleyin. 6. Çay Ağacı Yağı Çay ağacı yağı, antiseptik, antimikrobiyal, anti-inflamatuar, anti-bakteriyel, anti-viraldir. Bu nedenle birçok problemi çözebilecek durumda olup kulak tıkanıklığı da bunlardan biridir. Yapmanız gereken ise şöyle; Bir bardak kaynar suya birkaç damla çay ağacı yağı ekleyin, iyice karıştırın. Karışımdan çıkan buhar tıkalı kulağınızı açmaya yetecektir. 6.Buhar Buhar solumak da kulak tıkanıklığınızı giderir. Kaynar su tenceresinin içine lavanta, nane gibi esanslardan damlatarak sonrasında başınızın üstüne bir havlu koyarak buharı solumanız yeterli olacaktır. 7. Tuzlu su ile gargara Kulak tıkanıklığı nedenlerinden biri olan sinüs problemleri için yapacağınız gargara ile rahatlayabilirsiniz. Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz ekleyerek bu karışım ile gargara yapmanız sinüslerini rahatlatır ve kulak tıkanıklığını giderir.