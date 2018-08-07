Kulak ağrısı neden olur? Kulak ağrısına ne iyi gelir?

Her yaş grubunda görülebilen kulak ağrısı, günlük hayatta rahatsız edici bir durum olarak karşımıza çıkar. Daha çok çınlama, kaşıntı, akıntı ve işitme kaybı gibi belirtileri olan kulak ağrısı, önemsenmediği zaman, ileride daha ciddi problemlere yol açabilir. Kulak ağrısı için evde uygulanabilir doğal yöntemler ile ağrı hafifletebilir. Peki kulak ağrısı nasıl geçer, kulak ağrısına ne iyi gelir? İşte nedenleriyle birlikte kulak ağrısı hakkında merak edilenler sorular ve cevapları… KULAK AĞRISI NEDEN OLUR? Kulak ağrısı, östaki borusunun tıkanması ile ortaya çıkar ve birçok nedeni vardır. Kulak ağrısı nedenleri arasında enfeksiyonlar, Zona hastalığı, travmatik durumlar, kulak kiri, orta kulakta sıvı birikmesi gibi sebepler sayılabilir. 1-Orta kulak enfeksiyonu: Bu enfeksiyon, en çok çocuklara görülen kulak ağrısına neden oluşturur. Çoğunlukla üst solun yollarında oluşan nezle, grip gibi hastalıklar sonrasında ortaya çıkan kulak ağrısına ateş, akıntı ve işitme kaybı da eklenebilir. Bu tip durumda hekim kontrolünde antibiyotik tedavisi gerekir.

2-Orta kulakta sıvı birikmesi: Bu durum da yine çocuklarda daha sık görülür. Bir nevi kulak iltihaplanması olan bu durumda kulak ağrısı şiddetli değildir fakat sık tekrarlanmaktadır. Orta kulakta sıvı birikmesi ile başlayan bu durum, ileride işitme kaybına sebep olabileceği için hekime başvurmak gerekir. 3-Dış kulak enfeksiyonu: Bu durum, dış kulak yolunu kaplayan derinin sık ıslanması ve nemlilik oluşması ile meydana gelir. Yaz dönemlerinde yüzme sezonu ile birlikte bu enfeksiyon daha çok artar. Şiddetli ağrı veren bu durum için antibiyotik ve lokal pansuman yaptırmak gerekebilir. 4-Kulak kiri: Kulak ağrısı nedenlerinden biri de kulak salgısının bazı durumlarda kulak yolunda birikip sertleşmesidir. Doktor kontrolünde kulağın gliserinle yumuşatılarak temizlenmesi gerekir. Kulak çubukları kullanmak, bu kiri ileri itilmesine ve işitme kaybına sebep olabilir. 5-Travmatik durumlar: Kulak kepçesinin delinmesi veya kesilmesi gibi yaralanmalar kulak ağrısına sebep olabilir. Aynı zamanda basınç değişikliği yaşanan uçak seyahatleri ve dalış gibi durumlarda da aynı durum görülür.

6-Zona hastalığı: Çocuklukta geçirilen su çiçeği virüsünün ileride belirli sebeplerle ortaya çıkması zona hastalığıdır. Bu virüsün, kulak kepçesi ve dış kulağa yerleşmesi ağrıya neden olur. Belirtileri ise kaşıntı, çınlama ve baş dönmesi olabilir. Bu durumda antiviral ilaçların kullanımı gerekebilir. 7-Nörolojik: Nöralji adı verilen sinirsel kökenli kulak ağrıları, boyun bölgesinin duyu sinirlerinden kaynaklanır. Kısa sürede geçen bu durum aniden başlıyor. Tekrarlayıcı özelliği olan bu kulak ağrısı, şiddetli ağrı, ani batma hissi şeklinde görülebiliyor. Bu durumda nörolojik muayene ve kontroller gerekir. 8-Diş ağrısı: Kulak ağrısına neden olarak diş veya dişetlerinde meydana gelen enfeksiyonlar da sayılabilir. Bazı diş ağrıları, kulağımıza vurabilir ve ağrıya sebep olabilir. Bu durumda diş hekimine görünmek gerekir. KULAK AĞRISI NASIL GEÇER? Kulak ağrısı için ilk olarak hekime gitmek gerekir. Ve kesinlikle kulak damlasını doktor önerisi olmadan kullanmayınız. Fakat ani olarak ortaya çıkan kulak ağrıları için uygulayabileceğiz bazı yöntemler vardır. Mesela, esnemeye çalışmak, ortamı havalandırmak, kulak kepçesini oynatmak, sakız çiğnemek, ısıtılmış havlu ile kulağı ısıtmak, bol sıvı tüketmek bunlardan bazılarıdır.

KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR? Kulak ağrısına iyi gelebilecek doğal çözüm yolları da mevcuttur. Doktora gidemeyeceğimiz, ani olarak başlayan ve geceleyin ortaya çıkan durumlarda kulak ağrısı nasıl geçer sorusu aklımıza gelir. Kulak ağrısını geçmesini sağlayacak ve evde uygulabileceğiniz birçok doğal yöntem vardır. İşte bunlardan bazıları... 1-Zeytinyağı: Kulak ağrısını dindirmede faydalı olan zeytinyağı, doğal bir yağlandırıcıdır. Aynı zamanda kulaktaki enfeksiyonları da gideren zeytinyağı, kulaktaki uğultu ve çınlanmayı yok eder. Bunun için yapmanız gereken tek şey, dört damla zeytinyağını kulak için damlatmanız ve bir parça pamukla kulak kanalını nazikçe kapatmanız. 2-Sarımsak: Kulak ağrısı için ağrıkesici ve antibiyotik özelliği olan sarımsak doğal bir çözümdür. Bunun için, iki yemek kaşığı susam yağında sotelenen sarımsak, yağından süzülüp ayrılır. Bu süzülen yağ soğuduktan sonra kulağın içine iki-üç damla damlatılır. 3-Soğan: Antiseptik ve antibakteriyel özelliği olan soğan, kulak ağrısını etkili bir şekilde geçirir. Küp küp doğranan soğan, temiz bir bez üzerinde kulağın üzerine konularak en az beş dakika bekletilir. Bu işlemi birkaç gün uygulamak gerekir.