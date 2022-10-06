Kullanmak eş anlamlısı nedir? Kullanmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kullanmak kelimesi de eş anlamı olan kelimelerden biridir. Hem insanlar hem de çeşitli nesneler ya da cihazlar için kullanılan bu kelime "bir nesneden veya araçtan faydalanma" anlamı taşır. Kullanmak kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Türk Dil Kurumuna göre kullanmak kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Bir şeyden belli bir amaç doğrultusunda yararlanmak Bir kişiyi hizmette çalıştırmak İşletmek, değerlendirmek Sigara, içgi vb. şeyleri içmek Kelime yazmak, söylemek Harcamak Amaca ulaşmak için birinden ya da bir şeyden yararlanmak, alet etmek, istismar etmek Giymek, takmak Araç ve/veya aleti işletmek Bir şeyin gerekliliklerini yerine getirmek

Kullanmanın eş anlamlısı olan birden fazla sözcük vardır. Bu sözcükler cümlede kullanmak kelimesi yerine geldiği zaman cümlenin anlamını değişmez ya da bozmaz. Ancak kullanmak kelimesinin birden fazla anlamı vardır ve doğru kelimeyi kullanmak için cümlenin anlamına mutlaka bakılması gerekir.

Kullanmak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Belli bir amaç için ondan faydalanmak ya da bir kişiyi biz hizmette bulundurmak ve çalıştırmak anlamlarını ifade eden kullanmak kelimesi günlük yaşamda çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Türkçe kökenli bir kelime olan kullanmak kelimesi "kul-" kökünden gelir. Kullanmak kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri birden fazla olup cümleden kullanmak yerine kullanılabilir. Kullanmak kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

Almak

Değerlendirmek

Dökmek

Harcamak

İçmek

İstimal etmek

İstismas etmek

Sarf etmek

Tutmak

Tutunmak

Herhangi bir cümle içinde kullanmak kelimesi yerine gelebilen bu anlamdaş kelimeler, cümlenin anlamını değiştirmez. Yazılış ve okunuş bakımından kullanmak kelimesi ile farklılık gösterseler de anlam olarak birbirleri ile aynıdır.

Kullanmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kullanmak eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleleri şu şekilde kurabiliriz:

Yağmurlu günlerde hiç şemsiyeden faydalanmazdı.

Ellerinde ki mendilden eskiyinceye kadar yararlandığını bilirim.

Onlar zamanında bizim evlatlarımı esir gibi çalıştırdılar şimdi sıra bizde.

Konuşurken çok fazla şiveli kelimeler kullanırdı bazen hiçbir şey anlamazdık

Her sabah ilaçlarını almak için mutlaka benim uyanmamı beklerdi.

Plastikleri farklı şekillerde değerlendirmek en büyük vizyonuydu.

Beden cevherlerini döken çocukları düzgün beslemek önemlidir.

Büyün gününü odasında harcayıp sadece kitap okuyor.

Gecelere kadar çilingir sofrasında içtiler.

Kız ne yaparsa yapsın onun iyi niyetini istismar ediyordu.

Ustura tutmak için her sabah erkenden gelirdi dükkâna.

Koca koca adamlar dükkânlarının önünde durmuş birbirlerine bağırarak ağır sözler sarf ediyordu.



