Kullanmak eş anlamlısı nedir? Kullanmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kullanmak kelimesi de eş anlamı olan kelimelerden biridir. Hem insanlar hem de çeşitli nesneler ya da cihazlar için kullanılan bu kelime "bir nesneden veya araçtan faydalanma" anlamı taşır. Kullanmak kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Türk Dil Kurumuna göre kullanmak kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Kullanmanın eş anlamlısı olan birden fazla sözcük vardır. Bu sözcükler cümlede kullanmak kelimesi yerine geldiği zaman cümlenin anlamını değişmez ya da bozmaz. Ancak kullanmak kelimesinin birden fazla anlamı vardır ve doğru kelimeyi kullanmak için cümlenin anlamına mutlaka bakılması gerekir.
Belli bir amaç için ondan faydalanmak ya da bir kişiyi biz hizmette bulundurmak ve çalıştırmak anlamlarını ifade eden kullanmak kelimesi günlük yaşamda çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Türkçe kökenli bir kelime olan kullanmak kelimesi "kul-" kökünden gelir. Kullanmak kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri birden fazla olup cümleden kullanmak yerine kullanılabilir. Kullanmak kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:
Herhangi bir cümle içinde kullanmak kelimesi yerine gelebilen bu anlamdaş kelimeler, cümlenin anlamını değiştirmez. Yazılış ve okunuş bakımından kullanmak kelimesi ile farklılık gösterseler de anlam olarak birbirleri ile aynıdır.
Kullanmak eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleleri şu şekilde kurabiliriz: