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Kullanmak eş anlamlısı nedir? Kullanmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.10.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede yazılışları ve okunuşları farklı olsa da anlamları aynı olan kelimeler bulunur. Bu kelimelere eş anlamlı kelimeler ya da anlamdaş kelimeler denir. Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Dilimizde birçok kelimenin bir ya da birden fazla eş anlamlı kelimesi vardır. Peki, kullanmak kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Kullanmak eş anlamlısı nedir? Kullanmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kullanmak kelimesi de eş anlamı olan kelimelerden biridir. Hem insanlar hem de çeşitli nesneler ya da cihazlar için kullanılan bu kelime "bir nesneden veya araçtan faydalanma" anlamı taşır. Kullanmak kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Türk Dil Kurumuna göre kullanmak kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  1. Bir şeyden belli bir amaç doğrultusunda yararlanmak
  2. Bir kişiyi hizmette çalıştırmak
  3. İşletmek, değerlendirmek
  4. Sigara, içgi vb. şeyleri içmek
  5. Kelime yazmak, söylemek
  6. Harcamak
  7. Amaca ulaşmak için birinden ya da bir şeyden yararlanmak, alet etmek, istismar etmek
  8. Giymek, takmak
  9. Araç ve/veya aleti işletmek
  10. Bir şeyin gerekliliklerini yerine getirmek

Kullanmanın eş anlamlısı olan birden fazla sözcük vardır. Bu sözcükler cümlede kullanmak kelimesi yerine geldiği zaman cümlenin anlamını değişmez ya da bozmaz. Ancak kullanmak kelimesinin birden fazla anlamı vardır ve doğru kelimeyi kullanmak için cümlenin anlamına mutlaka bakılması gerekir.

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Kullanmak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Belli bir amaç için ondan faydalanmak ya da bir kişiyi biz hizmette bulundurmak ve çalıştırmak anlamlarını ifade eden kullanmak kelimesi günlük yaşamda çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Türkçe kökenli bir kelime olan kullanmak kelimesi "kul-" kökünden gelir. Kullanmak kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri birden fazla olup cümleden kullanmak yerine kullanılabilir. Kullanmak kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Almak
  • Değerlendirmek
  • Dökmek
  • Harcamak
  • İçmek
  • İstimal etmek
  • İstismas etmek
  • Sarf etmek
  • Tutmak
  • Tutunmak

Herhangi bir cümle içinde kullanmak kelimesi yerine gelebilen bu anlamdaş kelimeler, cümlenin anlamını değiştirmez. Yazılış ve okunuş bakımından kullanmak kelimesi ile farklılık gösterseler de anlam olarak birbirleri ile aynıdır.

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Kullanmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kullanmak eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleleri şu şekilde kurabiliriz:

  • Yağmurlu günlerde hiç şemsiyeden faydalanmazdı.
  • Ellerinde ki mendilden eskiyinceye kadar yararlandığını bilirim.
  • Onlar zamanında bizim evlatlarımı esir gibi çalıştırdılar şimdi sıra bizde.
  • Konuşurken çok fazla şiveli kelimeler kullanırdı bazen hiçbir şey anlamazdık
  • Her sabah ilaçlarını almak için mutlaka benim uyanmamı beklerdi.
  • Plastikleri farklı şekillerde değerlendirmek en büyük vizyonuydu.
  • Beden cevherlerini döken çocukları düzgün beslemek önemlidir.
  • Büyün gününü odasında harcayıp sadece kitap okuyor.
  • Gecelere kadar çilingir sofrasında içtiler.
  • Kız ne yaparsa yapsın onun iyi niyetini istismar ediyordu.
  • Ustura tutmak için her sabah erkenden gelirdi dükkâna.
  • Koca koca adamlar dükkânlarının önünde durmuş birbirlerine bağırarak ağır sözler sarf ediyordu.
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