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Simpsonlar dizisinde bir ilk! İşitme engelli karakter ses getirdi

12.04.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan The Simpsons dizisinin yayınlanan son bölümünde dizi tarihinde ilk kez işareti dili kullanıldı. Dizide işitme engelli bir seslendirme sanatçısı tercih edildi.

Simpsonlar dizisinde bir ilk! İşitme engelli karakter ses getirdi

The Simpsons animasyon dizisi 33 yıllık yayın hayatı boyunca ilk kez işitme engeli bir karaktere yer verdi. İşaret dilinin kullanıldığı bölümde yeni karaktere işitme engelli oyuncu John Autry II sesiyle hayat verdi.

SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

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Variety’den aktardığı habere göre, The Simpsons’ın yayınlanan son bölümü (33. sezonunun 17. bölüm) ile dizi tarihinde ilk kez işaret dili kullanıldı ve ilk defa işitme engelli bir seslendirmen yer aldı. "The Sounds of Bleeding Gums" adıyla çıkan bölüm, Lisa’nın müzikal idolü Bleeding Gums Murphy’nin oğlu Monk Murphy ile tanışmasını konu ediniyor.

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OSCAR ÖDÜLLÜ OYUNCUDAN MI ESİNLENİLDİ?

Simpsonlar’ın son bölümün yayınlanmasından sonra sosyal medyada bölümün 94. Oscar Ödülleri’nde En İyi Film ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında ödül kazanan CODA’yı anımsattığı iddia edildi. Dizinin yapımcısı ve senaristleri Oscar ödüllü oyuncudan etkilenmediklerini ve senaryonun çok daha öncesinde yazıldığını dile getirdi.

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