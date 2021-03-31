Kült korku filmi Kuzuların Sessizliği’nin çekildiği ev otele dönüştürüldü

Thomas Harris’in aynı adlı romanından beyazperdeye aktarılan Kuzuların Sessizliği (Silence Of The Lambs) yayınladığı dönemde nüyük bir ses getirmişti. Yıllar geçmesine rağmen popülerliğini kaybetmeyen yapımın çekimlerinin yapıldığı ev otele dönüştürülecek. Misafirlerinin yanı sıra bu evde düğün, doğum günü, mezuniyet gibi özel günlere dair kutlamalarda yapılacak.

1910 yılında inşa edilen evin 4 yatak odası bulunuyor. Kuzuların Sessizliği filminin çekimleri ise evin mutfağında ve bodrumunda tamamlanmıştı. Filmde Jodie Foster’ın canlandırdığı FBI ajanı Clarice Starling’in Ted Levin’nin hayat verdiği seri katil Buffalo Bill’i yakalandığı sahneler bu evde çekilmişti.

1991 yapımı olan film, 7 dalda Oscar'a aday oldu. En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo dallarında ödül kazandı. Film ayrıca En İyi Film Oscar'ını alan tek gerilim-korku filmi olarak da tarihi geçti.



