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Jason Statham ve Guy Ritchie’in yeni aksiyon filmi Wrath of Man'in ilk fragmanı yayınlandı

Seray Üstün Seray Üstün
30.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Guy Ritchie’nin yönettiği, Jason Statham’ın başrolünde yer aldığı "Wrath of Man" filminden ilk fragman yayınlandı.

2019 yılında yayınlanan The Gentlemen filmiyle seyircisiyle buluşan ünlü yönetmen Guy Ritchie, verdiği aranın ardından peşi sıra çektiği filmlerle sinema sektörüne hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Çekimleri Antalya’da devam eden Five Eyes filmi üzerine çalışmalarını sürdüren Ritchie, yeni aksiyon filmi Wrath Of Man ile 2021 yılı içerisinde seyircisiyle buluşacak. Yeni filminin vizyon tarihi için gün sayan usta yönetmen tanıtım çalışmalarına şimdiden başladı. Amerika’da mayıs ayında vizyona girecek olan film için tanıtım çalışmalarına başlayan MGM, filmden ilk fragmanı yayınladı.

Aksiyon türündeki film, daha önce Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch ve Revolver’da birlikte çalışan Guy Ritchie ve Jason Statham‘ı yeniden bir araya getiriyor. Oyuncu kadrosunda Statham’a Josh Hartnett, Scott Eastwood, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Laz Alonso, Raul Castillo, Niamh Algar ve Post Malone gibi isimler eşlik ediyor.

Fast and The Furious, The Meg, Crank serisi, Spy, The Expendables serisi gibi yapımların yıldız oyuncusu olan Jason Statham, Wrath of Man'in yanı sıra bir kısmı Türkiye'de çekilen Five Eyes'da da Guy Ritchie ile birlikte çalıştı. Hatta Wrath of Man'in yıldızlarından Josh Hartnett, ikiliye Five Eyes'da eşlik etti. Wrath of Man, 7 Mayıs tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

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WRATH OF MAN KONUSU

Filmin konusu 2004 yapımı Fransız filmi Le Convoyeur’ün hikayesine dayanıyor. İntikam odaklı bir anlatıya sahip olan film, Los Angeles ve çevresine her hafta yüz milyonlarca dolar parayla dolu zırhlı kamyonetleri taşımakla görevli H isimli karakterin çevresinde şekilleniyor. Bu karakteri ise, Jason Statham canlandırıyor. Aslında göründüğünden daha gizemli bir hayata sahip olan H’in, gizli tuttuğu ve kendisine göre kutsal olan asıl amacını gerçekleştirme çabası ekranlara, yüksek seviyedeki aksiyon hissiyle bir araya gelerek yansıyor. Filmin Guy Ritchie tarafından kaleme alınan senaryosu, Nicolas Boukhrief imzalı Le Convoyeur filminden uyarlandı.

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