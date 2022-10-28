Kültür eş anlamlısı nedir? Kültür kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Fransızcadan gelmiş olan kültür kelimesinin orijinal hali "cultura" olarak bilinir. Anlam olarak ise, bir toplumun düşünüş ve duyuş birliğini oluşturan, gelenekleri, yaşayış biçimleri ve düşünce ve sanat varlıklarının tümü olarak ifade edilir. Bir toplumu diğer toplumlardan ayıran ve geçmişten beri değişerek devam eden örf ve adetler de kültür anlamına gelir. Kültür kelimesi anlam bakımından zengin olduğundan dolayı kullanım alanı da oldukça geniş olan kelimeler arasında yer alır.

Kültür kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı olan kelimeler yazılış ve okunuş bakımından ayrı olsalar da anlam bakımından aynıdır. Yazılı ve sözlü metinlerde eş anlamlı kelimeleri kullanmak kelime dağarcığının gelişmesine yardımcı olur. Kültür eş anlamı olan sözcük de yazı ve konuşma dilinde kültür yerine kullanılabilir. Kültür kelimesinin eş anlamlısı da cümle için kültür ile aynı anlamı ifade eder. Kültürün eş anlamlısı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

İrfan

Hars

Ekin

Tarım

Kültürün eş anlamlısı olan bu kelimeler cümle içinde kültür yerine kullanılabilir. Yazılışları ve okunuşları kültürden farklı olsa da anlamları kültür ile aynıdır.

Kültürün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeleri bilmek ve özellikle konuşma dilinde kullanmak, tekrara düşmeye engel olur. Ayrıca beyin jimnastiğine ve kelime dağarcığının gelişmesine de fayda sağlar. Dilimizde birçok kelimenin birden fazla eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimelerin daha iyi anlaşılması ve pekiştirilmesi için örnek cümleler ile açıklanması gerekir. Kültür eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: