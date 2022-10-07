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Derin eş anlamlısı nedir? Derin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.10.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelimeler gerçek anlamlarının yanı sıra kullanım şekillerinden ve çeşitli benzetmelerden dolayı mecaz anlamda da kullanılabilir. Derin kelimesi de gerçek anlamı dışında mecaz anlamda çok kullanılan bir kelimedir. Derin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de bulunur. Peki, derin kelimesinin eş anlamı nedir?

Derin eş anlamlısı nedir? Derin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Derin kelimesini günlük hayatta hem gerçek anlamda hem de mecazi anlamda kullanılır. Derin kelimesi aynı zamanda isim ve sıfat türünde de cümle içerisinde kullanılabilir. Cümlede kullanıldığı yer ve anlamına göre türü değişiklik gösterir. Birden fazla anlamı olan derin kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "birikmiş, derin" anlamına gelen "teriŋ" kelimesinden türemiştir. Bu kelime de yine Eski Türkçede "toplamak, birikmek" anlamına gelen "térin-" fiiline "+I(g)" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Türkçede görülen kelime başı t- > d- değişimi ve nazal n sesinin söyleyişten kaybolması sonucunda "derin" hâlini almıştır.

Türk Dil Kurumuna göre derin kelimesinin birden fazla anlamı bulunur:

  • (sıfat) Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan
  • (sıfat) Yüzeyden içeri inen
  • (sıfat) Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan
  • (sıfat) Yoğun
  • (sıfat) Uzun süren
  • (sıfat, mecaz) Ayrıntılı
  • (sıfat, mecaz) İçten gelen
  • (isim) Dip

Derin kelimesinin anlamlarıyla ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Körfezin dalgın sularının derininde geçmiş gecelerden kalma bir siluet duruyordu.
  • İşleri yetiştiremediğim için liderime karşı derin bir utanç duyuyordumç
  • Hangi kelimeyi nasıl kullanacağını bilmeyen editörün derin bir edebiyat bilgisi olsa ne yazar?
  • Birkaç derin nefes aldıktan sonra kalp ritmi düzelmişti.
  • Geceyi derin bir sis sarmıştı.
  • Onun gibi derin bir makine bilgisine sahip olmak bize bu sektörde çok şey kazandırır.
  • Kutunun derininde bir keler kalmış, küçük çocuklar onu çıkarmaya çalışıyordu.
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Derin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Derin kelimesinin birden fazla anlamı olsa da derin eş anlamlısı olan bir kelime bulunur. Derin kelimesinin eş anlamı olan kelime "koyu" kelimesidir. Koyu kelimesi genellikle mecaz anlamda kullanılır ve "derin, hararetli" anlamı taşır.

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Derinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Derinin eş anlamlısı olan "koyu" kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Yemekten sonra çaylar demlenmiş, mutfağı koyu bir sohbet sarmıştı.
    • Derste hocasıyla koyu bir tartışmaya girmişlerdi.
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