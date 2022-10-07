Derin eş anlamlısı nedir? Derin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Derin kelimesini günlük hayatta hem gerçek anlamda hem de mecazi anlamda kullanılır. Derin kelimesi aynı zamanda isim ve sıfat türünde de cümle içerisinde kullanılabilir. Cümlede kullanıldığı yer ve anlamına göre türü değişiklik gösterir. Birden fazla anlamı olan derin kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "birikmiş, derin" anlamına gelen "teriŋ" kelimesinden türemiştir. Bu kelime de yine Eski Türkçede "toplamak, birikmek" anlamına gelen "térin-" fiiline "+I(g)" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Türkçede görülen kelime başı t- > d- değişimi ve nazal n sesinin söyleyişten kaybolması sonucunda "derin" hâlini almıştır.
Türk Dil Kurumuna göre derin kelimesinin birden fazla anlamı bulunur:
Derin kelimesinin anlamlarıyla ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:
Derin kelimesinin birden fazla anlamı olsa da derin eş anlamlısı olan bir kelime bulunur. Derin kelimesinin eş anlamı olan kelime "koyu" kelimesidir. Koyu kelimesi genellikle mecaz anlamda kullanılır ve "derin, hararetli" anlamı taşır.
Derinin eş anlamlısı olan "koyu" kelimesiyle ilgili örnek cümleler: