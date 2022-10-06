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Lezzetli eş anlamlısı nedir? Lezzetlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

05.10.2022 05:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplumlar birbirleriyle siyasi, kültürel ve ekonomik gibi farklı sebeplere bağlı olarak etkileşim içindedirler. Çok eskiye dayanan bu etkileşimler toplumların dilini de etkilemiştir. Türkçe de yabancı dillerden yeni kelimeleri bünyesine katmıştır. Yabancı kökenli bu kelimeler zamanla Türkçenin fonetiğine uygun hâle gelmiş ve yeni anlam incelikleri kazanmıştır. Lezzetli kelimesinin kökü olan lezzet kelimesi de Arapça kökenlidir ve ek alarak yeni bir anlam inceliği kazanmıştır.

Lezzetli eş anlamlısı nedir? Lezzetlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dil, yeni oluşum ve durumlara göre değişime uğrar. Türkçeye giren yabancı kökenli kelimeler de zamanla dilin yapısına göre şekil alır. Lezzetli kelimesi dilimize Arapça “laḏḏa(t)” sözcüğünden girmiştir. "Tad, özellikle güzel tad" anlamına gelen lezzet kelimesi, Türkçe yapım eki olan "+lI" eki alarak "lezzetli" olarak türemiştir. Bu ek dilimize Arap ve Fars dillerinden giren birtakım sözcüklerin Türkçeleştirilmesinde kullanılır. Çok geniş bir kullanım yelpazesine sahip olan bu ek geldiği kelimelere kendinde bulunma, o özelliği taşıma, ait olma gibi anlamlar kazandırır.

Lezzet eş anlamlısı nedir? Lezzetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımLezzet eş anlamlısı nedir? Lezzetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Lezzetli kelimesinin anlamı nedir?

Lezzetli kelimesi, lezzet kelimesine "+lI" yapım eki eklenmesiyle türemiş bir kelimedir. Bazı dil bilimcilerin yapım eki olarak değerlendirdiği "+lI" ekinin her kullanışta yeni bir anlam kazandırmadığı konusunda görüşleri vardır. Bu görüşlerin temeli, bazı türeyen kelimelerin tam anlamıyla türediği kökün anlamını kaybetmediğini düşünmeleridir. Lezzetli kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre iki farklı anlamı vardır:

  • Tadı güzel.
  • Zevkli, haz dolu.
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Lezzetli eş anlamlısı nedir?

Birbirlerinin eş anlamlısı olan sözcükler anlam aynılığı veya ortaklığı taşırlar. Lezzet kelimesinden türeyen ve Türkçeleşen lezzetli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük “leziz”dir. Leziz kelimesinin de kökeni Arapçadır ve lezzet gibi leziz kelimesi de Arapça “lḏḏ” kökünden türemiştir. Lezzetlinin eş anlamlısı olan "leziz" kelimesi büyük ölçüde lezzetli kelimesinin anlamını karşılar.

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Lezzetlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Lezzetli kelimesinin eş anlamı olan "leziz" kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Yemek o kadar lezizdi ki bir tabak daha rica ettim.
  • Aylarca planlamalarına değen leziz bir etkinlik gerçekleştirdiler.
  • O kadar leziz bir söz söyledi ki hepimizi o kelimelerle büyüledi.
  • Leziz bir kahvaltının olmazsa olmazı taze sıkılmış portakal suyudur.
  • Yaptığı kek öyle lezizdi ki tüm misafirler tarifini istedi.
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