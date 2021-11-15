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Kulüp dizisindeki Raşel kimdir? Kulüp dizisindeki Raşel'i kim oynuyor?

15.11.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen koltuğunda Seren Yüce'nin oturduğu, senaryosunun Zeynep Günay Tan tarafından kaleme alındığı Netflix dizisi "Kulüp" yayınlandığı günden beri büyük yankı uyandırdı. Oldukça ünlü isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kulüp dizisinde Raşel karakteri dikkat çekti. Raşel, Matilda'nın yetimhanede büyüyen kızıdır. İşte detaylar...

Kulüp dizisindeki Raşel kimdir? Kulüp dizisindeki Raşel'i kim oynuyor?

Kulüp, en çok dizi, film, belgesel izlenen platformlardan biri olan Netflix'in dizisi. Kulüp dizisinde, Yahudi olan Matilda'nın kızı Raşel ile seneler sonra bir araya gelişi işleniyor. Ayrıca söz konusu dizide Yahudi dini inanışlarına da yer veriliyor. Matilda karakterini canlandıran oyuncu ise Asude Selma Kalebek. İşte detaylar...

KULÜP RAŞEL KİMDİR?

Yahudi olan ve hamile kaldığı sevgilisinin ölümüne neden olan Yahudi Matilda hapse girer. Kulüp dizisinde afla hapisten çıkan Matilda ve yetimhaneye bırakılan Raşel seneler sonra bir araya gelmesi işleniyor.
Kulüp dizisindeki Raşel kimdir? Kulüp dizisindeki Raşel'i kim oynuyor?

ASUDE SELMA KALEBEK KİMDİR?

18 Haziran 1999, İstanbul doğumlu Asude Selma Kalebek 22 yaşındadır. Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi olan Asude Selma Kalebek okulun yanı sıra oyunculuk alanında da kendisini geliştiriyor. Kalebek, İstanbul Sahne Sanatları Tiyatrosu’ nda eğitimine devam ediyor. Kalebek Instagram'da, "asudekalebek" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

Kulüp dizisindeki Raşel kimdir? Kulüp dizisindeki Raşel'i kim oynuyor?

KULÜP DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Eski bir mahkum olan Matilda 1955'in en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda, kızı Raşel ile bağ kurmak ister. Ancak bu hiç kolay olmaz. Matilda kızı Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmaya çalışırken diğer yandan da patronu Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile uğraşmak zorunda kalır.

KULÜP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kulüp dizisi İstanbul'da çekildi.

KULÜP DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Gökçe Bahadır, Matilda Aseo
  • Barış Arduç, Fıstık Ahmet Denizer
  • Asude Kalebek, Raşel Aseo
  • Salih Bademci, Selim Songür
  • Fırat Tanış, Çelebi
  • Metin Akdülger, Orhan Şahin (Niko)
  • Suzan Kardeş, Orhan'ın annesi
  • Hülya Duyar, Ahmet'in annesi
  • Merve Şeyma Zengin, Tasula
  • İlker Kılıç, Mordo
  • Sezer Arıçay, Hacı
  • Murat Garibağaoğlu, David
  • İştar Gökseven, Ali Şeker
  • Valeria Lakhina, Diana
  • Doğanay Ünal, Bahtiyar


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Netflix
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