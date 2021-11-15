Kulüp dizisindeki Raşel kimdir? Kulüp dizisindeki Raşel'i kim oynuyor?

Kulüp, en çok dizi, film, belgesel izlenen platformlardan biri olan Netflix'in dizisi. Kulüp dizisinde, Yahudi olan Matilda'nın kızı Raşel ile seneler sonra bir araya gelişi işleniyor. Ayrıca söz konusu dizide Yahudi dini inanışlarına da yer veriliyor. Matilda karakterini canlandıran oyuncu ise Asude Selma Kalebek. İşte detaylar...
Yahudi olan ve hamile kaldığı sevgilisinin ölümüne neden olan Yahudi Matilda hapse girer. Kulüp dizisinde afla hapisten çıkan Matilda ve yetimhaneye bırakılan Raşel seneler sonra bir araya gelmesi işleniyor.
18 Haziran 1999, İstanbul doğumlu Asude Selma Kalebek 22 yaşındadır. Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi olan Asude Selma Kalebek okulun yanı sıra oyunculuk alanında da kendisini geliştiriyor. Kalebek, İstanbul Sahne Sanatları Tiyatrosu’ nda eğitimine devam ediyor. Kalebek Instagram'da, "asudekalebek" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.
Eski bir mahkum olan Matilda 1955'in en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda, kızı Raşel ile bağ kurmak ister. Ancak bu hiç kolay olmaz. Matilda kızı Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmaya çalışırken diğer yandan da patronu Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile uğraşmak zorunda kalır.
Kulüp dizisi İstanbul'da çekildi.
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