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  4. "Kumarda 10-15 ev kaybettim" demişti! Serdar Ortaç 8 oda, 4 salon, 4 banyolu lüks evini de satıyor

"Kumarda 10-15 ev kaybettim" demişti! Serdar Ortaç 8 oda, 4 salon, 4 banyolu lüks evini de satıyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.11.2024 13:50
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Daha önce 15 milyon TL borç ödediğini söyleyen Serdar Ortaç “Kumarda 10-15 ev kaybettim" demişti. Serdar Ortaç'ın elinde kalan son evi de satışa çıkardı. Ortaç Sarıyer'de oturduğu 8 oda, 4 salon, 4 banyolu evini bakın ne kadara satıyor!

"Kumarda 10-15 ev kaybettim" demişti! Serdar Ortaç 8 oda, 4 salon, 4 banyolu lüks evini de satıyor

Uzun yıllardır kumara olan düşkünlüğüyle anılan ve bu yüzden çok para kaybeden Serdar Ortaç son olarak 15 milyon TL borç ödediğini açıklamıştı.

"Para bitti bütün kazancımı yedim" diyen Serdar Ortaç "1 lira kazanılmıyor bu işten. Çok para kaybettim rakam veremem, 10-15 tane ev hepsi gitti her yerde vardı. Ali Sami Yen Stadyumu'nun yanında 11 katlı gökdelenim vardı öyle düşün" demişti.

Oturduğu evin sadece elinde kaldığını söyleyen Serdar Ortaç borçlarının da halen olduğunu söylemişti. Borçlarını ödeyemeyen Ortaç son mülkünü de iddialara göre satışa çıkardı.

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Serdar Ortaç'ın Sarıyer'de oturduğu evi satılığa çıkarttığı ortaya çıktı. Yıllardır Sarıyer'in lüks bir sitesinde villada oturan ünlü şarkıcı, evini 10 milyon dolara (340 milyon lira) satışa çıkardı.

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Takvim’den Ufuk Özcan'ın iddiasına göre şakıcı Ortaç, Caddebostan'a taşınma kararı aldı.

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BOĞAZ MANZARALI, 750 METREKARE!

İstanbul'un en güzel lokasyonlarından İstinye sırtlarında, Boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu; 8 oda, 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı ev merak konusu oldu. Serdar Ortaç'ın lüks evi zaman zaman gündeme geliyordu.

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Serdar Ortaç
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