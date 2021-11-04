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Küpecik peyniri yerin 150 metre altına konuldu, 6 ay bekletilecek: Seri üretime geçeceğiz

04.11.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'nın tescilli lezzetlerinden olan ve toprak altında olgunlaştırılan "küpecik peyniri" toprak küplere basıldıktan sonra toprağa gömülmek yerine, yerin 150 metre altında bulanan tuz mağarasında olgunlaşmaya bırakıldı. Çankırı küpecik peynirinin, olgunlaşması için 3 ile 6 ay toprak altında bekletilmesi gerekiyor. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, ''Günde yaklaşık 2 ton süt işliyoruz. Seri üretime geçeceğiz inşallah'' şeklinde konuşuyor.

Küpecik peyniri yerin 150 metre altına konuldu, 6 ay bekletilecek: Seri üretime geçeceğiz

Çankırı Belediyesi tarafından kurulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretilmeye başlanan küpecik peynirleri, toprak küplere basıldıktan sonra toprağa gömülmek yerine, yerin 150 metre altında bulanan tuz mağarasında olgunlaşmaya bırakıldı.

En az 4 ay mağarada kalacak küpecik peynirinin daha lezzetli ve aromalı olması bekleniyor.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AA muhabirine, bugüne kadar 20 ürüne coğrafi işaret alabilmek için gerekli müracaatlarda bulunduklarını söyledi.

Çankırı'da toplam 7 ürüne coğrafi işaret aldıklarını, küpecik peynirinin de bunların arasında olduğunu dile getiren Esen, "Yaklaşık 5 ay önce kurduğumuz kadın girişimci kooperatifimizde küpecik üretimine başladık. Günde yaklaşık 2 ton süt işliyoruz şu anda, ilerleyen süreçte depo alanımız var, orada seri üretime geçeceğiz inşallah." dedi.

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Fermentasyon için toprağa gömdükleri küpecik peynirlerini bu kez dünyanın en büyük tuz mağarası olan Yer Altı Tuz Şehri'nde olgunlaştırmak istediklerini anlatan Esen, tuz mağarasında olgunlaşacak peynirlerde lezzet farkı oluşmasını beklediklerini vurguladı.

EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ KULLANILAN MAYA

Tuz mağarasında küpecik peynirinin satışını da yapabileceklerini dile getiren Esen, şöyle devam etti: "Yaklaşık 15 gündür küpeciklerimiz bekliyor. Burada aynı zamanda, gelen ziyaretçilerimize ilerleyen süreçte satışını da gerçekleştireceğiz. Çankırı küpecik peynirinin en büyük özelliği doğal şirden mayasından yapılması, artı Çankırı tuzunun kullanılması. Yer Altı Tuz Şehri'nde muhafaza ettiğimiz peynirlerden farklı bir tat, bir lezzet ve aroma alacağımıza inanıyoruz."

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Yapılan işlemin şu anda deneme aşamasında olduğunu, peynirin olgunlaşmasından sonra lezzetini test edeceklerini aktaran Esen, şunları kaydetti: "Burada, yerin 150 metre altına sıcaklık sabit. Dışarısı ne kadar sıcak veya soğuk olursa olsun mağaranın içinde 14 derece sabit sıcaklık var. Aradaki ısı, hava ve toprağın küpecik peynirinin fermantasyonunda etkisi var. Bunu bir de tuz mağarasında denedik. İnşallah olumlu netice alacağız. İlk denemede arkadaşlarımız, damak tadına güvendiğimiz insanlar, farkı hissettiklerini söylediler. Normalde küpecik peyniri küplere basılıp toprağa ters çevrilip gömülürken biz yerin 150 metre altına indirdik, tuz mağarasında muhafaza ediyoruz. Buradaki doğabilecek lezzet farkını da görmek istiyoruz."

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(AA)

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Çankırı
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