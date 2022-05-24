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  4. Kur'an kursundaki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Tepki çeken olayla ilgili yeni gelişme

Kur'an kursundaki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Tepki çeken olayla ilgili yeni gelişme

24.05.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bir Kur'an kursunda yaşanan dayak olayı sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerde bir eğitmenin 3 çocuğu sopayla dövdüğü anlar yer alıyordu. Tepki çeken görüntülerin ardından küçük çocuklara şiddet uygulayan eğitmen Abdulhakim T. gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan eğitmen akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da Kur'an kursunda 3 çocuğu sopa ile dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen eğitmen Abdulhakim T., nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Şanlıurfa Valiliğinden gündüz saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, Eyyübiye ilçesinde faaliyet gösteren bir kurs merkezinde geçen ramazan ayında "hoş olmayan" ve "yürekleri sızlatan" görüntülerin yaşandığı, bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine güvenlik güçlerinin ivedi başlatılan tahkikatın ardından şüpheli A.T'yi gözaltına aldığı anımsatıldı.

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Açıklamada, "Darbedilen 3 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanlarınca verilen psikososyal destek eşliğinde alınan ifadelerinin ardından ailelerine teslim edilmiştir. Kurs yeri ile ilgili inceleme başlatılmış olup olaya ilişkin adli ve idari inceleme, soruşturma devam etmektedir. Konu Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir." denilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Şanlıurfa
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