Kur'an kursundaki istismar davası! 119 yıl hapis cezası alan Hakan Aslankafa'yla ilgili 'kadro' detayı dikkat çekti

Erzurum'daki Kur'an kursundaki cinsel istismar davasında dün 'tarihi bir karar' çıktı. 7 çocuğa Kur'an kursunda cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 22 yaşındaki belletmen Hakan Aslankafa, ilk duruşmada 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aileler mahkemenin kararı sevinçle karşılarken, söz konusu haber sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Türkiye'nin gündemine oturan Kur'an kursundaki istismar davasındaki bir detay ise dikkat çekti. 119 yıl 6 ay hapis cezası alan Aslankafa'nın Kur'an kursunda kadrolu olarak işe girdiği belirtildi. İşte tüm detaylar...

TEHDİT VE CİNSEL İSTİSMAR DETAYI ŞOKE ETMİŞTİ

Palandöken ilçesindeki bir yatılı Kur'an kursunda kalan M.K., ailesine yurtta belletmen olarak görev yapan Hakan Aslankafa'nın kendisini tehdit edip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Aile, 2 Aralık 2021'de Aslankafa hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Aslankafa'yı gözaltına aldı. Pedagog eşliğinde M.K.'nin ifadesine başvuruldu. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Aslankafa, bir gün sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ: YAPTIM AMA...

Dün 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına çocukların aileleri, avukatları ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı R. Erinç Sağkan, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, UCİM Genel Başkan Danışmanı Avukat Ayşegül Aydoğan ile çok sayıda avukat katıldı. Mahkemeye SEGBİS yolu ile katılan Aslankafa, suçunu itiraf ederek, kendisine karşı gelen çocuklara işkence ettiğini belirterek, "Yaptım ama sayılarını hatırlamıyorum. Cinsel istismarda bulundum" diye konuştu.

İLK DURUŞMADA 119 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Gözyaşlarını tutamayan aileler fenalık geçirdi ve mahkeme salonundan çıkarıldı. Mahkeme heyeti, kapalı duruşma yapma kararı alarak aileler ve avukatlar dışında herkesi mahkeme salonundan çıkardı. Dün saat 16.00 sıralarında tamamlanan ilk duruşmada mahkeme heyeti kurs belletmen Aslankafa'ya 119 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

"TARİHİ KARAR"

Mahkeme sonunda adliye binası önünde basın açıklaması yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan şunları söyledi:

"Onlar gittikleri kursta istismara uğradılar. Bu alçak insan tarafından sistematik bir biçimde, nitelikli cinsel istismara uğradılar. Bugün 4'üncü ağır ceza mahkemesi çocuklar için tek celsede tarihi bir karar verdi. Çocukların kılına dokunan onların canını yakan kim varsa ülkenin her yerinde hesap soracağız. Bu hepimizin üstüne konulmuş bir görevdir. Bu görevi de sonunu kadar götürüp istismarcıların kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam edeceğiz."

FLAŞ DETAY: KADROLU OLARAK İŞE GİRMİŞ

Türkiye'nin konuştuğu Kur'an kursundaki cinsel istismarla ilgili bugün yeni bir detay ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz Halk Tv'deki yazısında sanığın Yozgat'taki Kur'an kursuna kadrolo olarak girdiğini belirtti. Sanığın mahkemedeki ifadelerine yer veren Saymaz, "Yozgat'ta Kur'an kursunda görevli arkadaşının yardımcı olması üzerine kursta kadrolu işe girdiğini ifade etti." diye yazdı.

Öte yandan aileler, Diyanet ve müftülük hakkında şikayetçi olurken; Diyanet İşleri'nin müdahilliği reddedildi.

