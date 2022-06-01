HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kur'an kursundaki istismar davası! 119 yıl hapis cezası alan Hakan Aslankafa'yla ilgili 'kadro' detayı dikkat çekti

Kur'an kursundaki istismar davası! 119 yıl hapis cezası alan Hakan Aslankafa'yla ilgili 'kadro' detayı dikkat çekti

01.06.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'daki Kur'an kursundaki skandalda mahkeme 'tarihi bir karar'a imza atarken, 7 çocuğa cinsel istismarda bulunan belletmen Hakan Aslankafa ilk duruşmada 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Söz konusu karar gündem yaratırken, Aslankafa ile ilgili ortaya çıkan yeni bir detay ise dikkat çekti.

Kur'an kursundaki istismar davası! 119 yıl hapis cezası alan Hakan Aslankafa'yla ilgili 'kadro' detayı dikkat çekti

Erzurum'daki Kur'an kursundaki cinsel istismar davasında dün 'tarihi bir karar' çıktı. 7 çocuğa Kur'an kursunda cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 22 yaşındaki belletmen Hakan Aslankafa, ilk duruşmada 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aileler mahkemenin kararı sevinçle karşılarken, söz konusu haber sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Türkiye'nin gündemine oturan Kur'an kursundaki istismar davasındaki bir detay ise dikkat çekti. 119 yıl 6 ay hapis cezası alan Aslankafa'nın Kur'an kursunda kadrolu olarak işe girdiği belirtildi. İşte tüm detaylar...

TEHDİT VE CİNSEL İSTİSMAR DETAYI ŞOKE ETMİŞTİ

Palandöken ilçesindeki bir yatılı Kur'an kursunda kalan M.K., ailesine yurtta belletmen olarak görev yapan Hakan Aslankafa'nın kendisini tehdit edip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Aile, 2 Aralık 2021'de Aslankafa hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Aslankafa'yı gözaltına aldı. Pedagog eşliğinde M.K.'nin ifadesine başvuruldu. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Aslankafa, bir gün sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1

SUÇUNU İTİRAF ETTİ: YAPTIM AMA...

Dün 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına çocukların aileleri, avukatları ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı R. Erinç Sağkan, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, UCİM Genel Başkan Danışmanı Avukat Ayşegül Aydoğan ile çok sayıda avukat katıldı. Mahkemeye SEGBİS yolu ile katılan Aslankafa, suçunu itiraf ederek, kendisine karşı gelen çocuklara işkence ettiğini belirterek, "Yaptım ama sayılarını hatırlamıyorum. Cinsel istismarda bulundum" diye konuştu.

hasan

İLK DURUŞMADA 119 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Gözyaşlarını tutamayan aileler fenalık geçirdi ve mahkeme salonundan çıkarıldı. Mahkeme heyeti, kapalı duruşma yapma kararı alarak aileler ve avukatlar dışında herkesi mahkeme salonundan çıkardı. Dün saat 16.00 sıralarında tamamlanan ilk duruşmada mahkeme heyeti kurs belletmen Aslankafa'ya 119 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

"TARİHİ KARAR"

Mahkeme sonunda adliye binası önünde basın açıklaması yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan şunları söyledi:

"Onlar gittikleri kursta istismara uğradılar. Bu alçak insan tarafından sistematik bir biçimde, nitelikli cinsel istismara uğradılar. Bugün 4'üncü ağır ceza mahkemesi çocuklar için tek celsede tarihi bir karar verdi. Çocukların kılına dokunan onların canını yakan kim varsa ülkenin her yerinde hesap soracağız. Bu hepimizin üstüne konulmuş bir görevdir. Bu görevi de sonunu kadar götürüp istismarcıların kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam edeceğiz."

2

FLAŞ DETAY: KADROLU OLARAK İŞE GİRMİŞ

Türkiye'nin konuştuğu Kur'an kursundaki cinsel istismarla ilgili bugün yeni bir detay ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz Halk Tv'deki yazısında sanığın Yozgat'taki Kur'an kursuna kadrolo olarak girdiğini belirtti. Sanığın mahkemedeki ifadelerine yer veren Saymaz, "Yozgat'ta Kur'an kursunda görevli arkadaşının yardımcı olması üzerine kursta kadrolu işe girdiğini ifade etti." diye yazdı.

4

Öte yandan aileler, Diyanet ve müftülük hakkında şikayetçi olurken; Diyanet İşleri'nin müdahilliği reddedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"14 yaşında olduğunu bilmiyordum" dedi, serbest bırakıldı"14 yaşında olduğunu bilmiyordum" dedi, serbest bırakıldı
Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunmaBebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arda Güler'e: Şöhret Arda...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arda Güler'e: Şöhret Arda...
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

Bebek'teki cinsel ilişkiyi görünce patladı! 'Sütyen takmamak suç...'

Bebek'teki cinsel ilişkiyi görünce patladı! 'Sütyen takmamak suç...'

Elektrik ve doğal gaza çifte zam

Elektrik ve doğal gaza çifte zam

Haberi duyan koştu! Sultanbeyli'de taciz iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı

Haberi duyan koştu! Sultanbeyli'de taciz iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı

Ahmet Davutoğlu: '6 lider garantör olur'

Ahmet Davutoğlu: '6 lider garantör olur'

İlginizi Çekebilir

Çıkık göbek deliği bir penisi andırıyor!

Çıkık göbek deliği bir penisi andırıyor!

Gerçeği yıllar sonra anladı! Evlat edinildiğini sandı ama...

Gerçeği yıllar sonra anladı! Evlat edinildiğini sandı ama...

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Aslında o kadar kolay ki... Öğrenince çok şaşıracaksınız

Aslında o kadar kolay ki... Öğrenince çok şaşıracaksınız

İğrenç olay! Tacizciden para aldı, bir de tecavüzü izledi

İğrenç olay! Tacizciden para aldı, bir de tecavüzü izledi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.