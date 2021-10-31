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  4. Kurallara uymayınca ceza yazılan taksiciden polise: Hakkımı helal etmiyorum

Kurallara uymayınca ceza yazılan taksiciden polise: Hakkımı helal etmiyorum

31.10.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu Taksim'de sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Sürücülerin uyması gereken 12 kuralın yer aldığı farklı dillerde hazırlanmış broşürler dağıtan polis ekibi, kurallara uymayanlara ceza kesti. Kural ihlali yapan bir taksi sürücüsü ise, kesilen cezayı görünce "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Kurallara uymayınca ceza yazılan taksiciden polise: Hakkımı helal etmiyorum

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Taksim Meydanı'nda taksilerin kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi olumsuzluklarına yönelik denetim yaptı. Durdurulan taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edilirken 6 dilde yazılmış broşürler dağıtıldı. Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca yazılan broşürlerde taksi sürücülerinin uyması gereken 12 kural yer aldı.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Denetim sırasında yol ortasında yolcu alan ve kural ihlali yapan iki taksi sürücüsüne ceza yazıldı. Kural ihlali yapan taksi sürücüsü ise polislere 'Hakkımı helal etmiyorum.' diyerek tepki gösterdi.

DHA

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