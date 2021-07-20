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Kurban Bayramı’nda kerebiç tatlısına ilgi arttı

20.07.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin yöresine ait olan ancak gastronomi şehri Gaziantep’te farklı bir tarzla üretilen kerebiç tatlısı, yasaksız geçen Kurban Bayramı nedeniyle yoğun ilgi görmeye başladı.

Kurban Bayramı’nda kerebiç tatlısına ilgi arttı

Mersin yöresine özgü bir tatlı çeşidi olan ve Gaziantep’te farklı bir usul ile üretilen kerebiç tatlısı, Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2 yıl sonra ilk defa yasaksız geçirilebilecek olan Kurban Bayramı’nda yoğun ilgi görmeye başladı. Diğer tatlı çeşitlerinin aksine daha hafif ve şeker oranın az olduğu kerebiç tatlısı, içerisindeki fıstık sayesinde de farklı bir tat sunuyor. Bayram dönemlerinde kerebiç üretimlerinin 2 kat arttığını belirten Mehmet Özbahar, Kurban Bayramı dönemi boyunca yaklaşık 2 ton kerebiç satışı yaptıklarını dile getirdi.

“BAYRAM NEDENİYLE YAKLAŞIK 2 TON KEREBİÇ SATIŞIMIZ OLUYOR”

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12 yıldır kuru pasta ustası olarak çalışan Mehmet Özbahar, kerebiç satışlarının Kurban Bayramı nedeniyle arttığını ve Kurban Bayramı sonlanana kadar yaklaşık 2 ton kerebiç satışı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Kerebiç, damak tadının çok farklı olduğu bir lezzet. Genellikle içinde fıstık ve ceviz oluyor. Bizde fıstıklı ve cevizli olarak satışa sunduğumuz bir tatlı. Farklı bir tadı var. İnsanlarında bu ürüne karşı ilgisi çok yüksek. Bizde şuanda satışları çok iyi bir şekilde ilerliyor. Kerebiç tatlısını tüketen insanlar, başkalarına öneriyorlar. Kilogram fiyatı da yüksek değil." dedi.

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Kerebiç tatlısına bayramda ilginin arttığını belirten Özbahar, "Kerebiç aynı zamanda bayramda insanlarımızın daha çok talep ettiği bir ürün. Yapımında hamurun iç kısmı oyup içerisine fıstık ya da ceviz katıyoruz. Un, şeker ve fıstık ya da ceviz içerisinde kesinlikle herhangi bir katkı maddesi yoktur. Kerebiç satışı normal zamanlarda da yüksek rakamlarda ama bayram nedeniyle biraz daha artıyor hatta 2 katına çıkıyor. Ramazan ve Kurban Bayramında satışlarımız normal zamanlara göre daha fazla oluyor. Bayram nedeniyle yaklaşık 2 ton gibi satışlarımız oluyor. Yurt içi ve yurt dışı siparişlerimiz de çok fazla oluyor” diye konuştu.

(İHA)

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