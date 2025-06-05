Kurban etiyle yapılacak 5 lezzetli tarif! Sofralara özel Kurban eti yemek önerileri

Yeni kesilmiş kurban eti sert olabilir. En az bir gün buzdolabında dinlendirmek, etin yumuşamasını ve pişerken daha lezzetli olmasını sağlar.

1. KLASİK ET KAVURMA (BAYRAM SOFRASININ KLASİĞİ)

Malzemeler: Dana kuşbaşı, iç yağ/kuyruk yağı, tuz

Hazırlık: Et suyunu salıp çekene kadar pişirilir. En son tuz eklenir. İç yağı veya tereyağı ile lezzetlendirilir.

Püf Noktası: Etin suyunu salmaması için yüksek ateşte mühürleyerek başlayın.

2. ETLİ SAC KAVURMA

Malzemeler: Dana kuşbaşı, domates, biber, soğan, tereyağı

Hazırlık: Soğan ve biber sotelendikten sonra et eklenir. Domatesle birlikte suyunu salmadan pişirilir.

Ekstra: Yanında lavaş ya da pilavla mükemmel uyum sağlar.

ETLİ PİLAV (ANADOLU USULÜ)

Malzemeler: Kavrulmuş et, tereyağlı pirinç pilavı

Hazırlık: Et önceden kavrulup haşlanır. Pilav piştikten sonra üzerine et dökülerek servis edilir.

Sunum Önerisi: Üzerine biraz karabiber ve taze maydanoz serpiştirin.

4. ET SOTE (DÜRÜM İÇİN HARİKA)

Malzemeler: Et, domates, biber, soğan, baharatlar

Hazırlık: Tüm malzemeler yüksek ateşte kavrulur. Lavaşa sarılarak servis edilebilir.

Lezzet Tüyosu: Son aşamada biraz pul biber ve kekik ekleyin.

5. ETLİ SEBZE GÜVEÇ

Malzemeler: Kuşbaşı et, patates, kabak, havuç, domates, sarımsak

Hazırlık: Tüm sebzeler ve et güveç kabına alınır, üzeri folyo ile kapatılarak fırında pişirilir.

Fırın Süresi: 180°C’de yaklaşık 1 saat pişirin.