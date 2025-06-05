Kurban etiyle yapılacak 5 lezzetli tarif! Sofralara özel Kurban eti yemek önerileri

Yeni kesilmiş kurban eti sert olabilir. En az bir gün buzdolabında dinlendirmek, etin yumuşamasını ve pişerken daha lezzetli olmasını sağlar.
Malzemeler: Dana kuşbaşı, iç yağ/kuyruk yağı, tuz
Hazırlık: Et suyunu salıp çekene kadar pişirilir. En son tuz eklenir. İç yağı veya tereyağı ile lezzetlendirilir.
Püf Noktası: Etin suyunu salmaması için yüksek ateşte mühürleyerek başlayın.
Malzemeler: Dana kuşbaşı, domates, biber, soğan, tereyağı
Hazırlık: Soğan ve biber sotelendikten sonra et eklenir. Domatesle birlikte suyunu salmadan pişirilir.
Ekstra: Yanında lavaş ya da pilavla mükemmel uyum sağlar.
Malzemeler: Kavrulmuş et, tereyağlı pirinç pilavı
Hazırlık: Et önceden kavrulup haşlanır. Pilav piştikten sonra üzerine et dökülerek servis edilir.
Sunum Önerisi: Üzerine biraz karabiber ve taze maydanoz serpiştirin.
Malzemeler: Et, domates, biber, soğan, baharatlar
Hazırlık: Tüm malzemeler yüksek ateşte kavrulur. Lavaşa sarılarak servis edilebilir.
Lezzet Tüyosu: Son aşamada biraz pul biber ve kekik ekleyin.
Malzemeler: Kuşbaşı et, patates, kabak, havuç, domates, sarımsak
Hazırlık: Tüm sebzeler ve et güveç kabına alınır, üzeri folyo ile kapatılarak fırında pişirilir.
Fırın Süresi: 180°C’de yaklaşık 1 saat pişirin.
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