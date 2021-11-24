Kurbanlarını öldürdükten sonra onları kıyma haline getiren tarihin en acımasız seri katili: Robert Pickton

Robert Pickton, 19 Temmuz 1978 yılında Vancouver’de doğdu. Domuz çiftliğinde yaşayan annesi ve babasının ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Ablası Louise, ailenin bir kızın domuz çiftliğinde büyümesinin uygun olmadığını düşündükleri için akrabalarının yanına yaşamaya gitti. Robert ve küçük kardeşi David, daha çocukluk dönemlerinde çiftlikte çalışmaya başladı. Çoğunlukla gübre kokan pis kıyafetlerle okula gitmek zorunda kalıyordu ve yaşıtları tarafından “kokuşmuş domuzcuk” lakabıyla anılıyordu. Bu durum onda özgüven sorunu yaratmasına rağmen gençlik dönemlerine kadar okula gitti. Evcil hayvanı olarak kabul ettiği buzağıyı ahırda katledilmiş bir şekilde gördüğünde okulu bırakmaya ve kasap çırağı olmaya karar verdi.

ÇİFTLİKTE TEK BAŞINA YAŞIYORDU

Anne ve babasının ölümünden sonra kardeşlerinin haklarında vazgeçmesi üzerine domuz çiftliğinin bütün yönetimi Robert’a kaldı. Çiftlikte tek başına olmasının yarattığı psikolojik buhran onun psikopat yanının ortaya çıkmasına neden oldu. 20 yıl içinde 49 seks işçisini katlettiği ortaya çıktı. Bu rakam resmi olmayan bilgilere göre 60’a kadar çıkıyordu. Öldürdüğü kadınların cesedeni gömmek ya da atmak yerine yok etmeyi tercih ediyordu. Kurbanlarının etlerini parçaladıktan sonra kıyma makinesinden geçiren Robert, kimi zaman bu kıymayı domuzların yem olarak veriyor kimi zaman köylüye dağıtıyor kimi zaman ise domuz etiyle karıştırarak satıyordu.

22 Şubat 2002 yılında yakalanan Robert, 27 cinayet ve 1 cinayete teşebbüsten suçlu bulundu. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Robert’ın kurbanlarının sayısı günümüzde dahi kesin olarak ortaya çıkartılamadı.



