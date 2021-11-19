Piskopatlığın sınırlarını zorladı! Kurbanlarından kek ve sabun yapan seri katil: Leonarda Cianciulli

Leonarda Cianciulli, 14 Kasım 1893 tarihinde İtalya’nın Montella şehrinde dünyaya geldi. Zor bir çocukluk geçiren Cianciulli, gençliğinde iki kez intihar girişiminde bulundu. Bu girişimlerinden başarısız olduktan sonra ailesinin teşvik etmesiyle birlikte 1914 yılında Raffaele Pansardi isimli bir devlet memuruyla evlendi. Ailesi evlenmesine istemesine rağmen Pansardi’ye sürekli olarak karşı çıkıyordu. Hatta Cianciulli ailesinin kendilerini lanetlediğini düşünerek mutsuz geçen hayatını onlara bağladı. Aile baskısından bunalan çift sonrasında Lariano’ya taşındı. Ancak kötü şansları peşlerini bırakmadı ve 1930 yılında yaşanan depremde evleri yıkıldı.

BÜYÜLERE ALIŞTI

Leonarda Cianciulli ve eşi Raffaele Pansardi depremin ardından Correggio kasabasına taşındı ve orada küçük bir dükkan açtı. Son derece nazik ve kibar bir kadın olan Cianciulli kısa sürede kendisini kasaba halkına sevdirmeyi başardı.

Evliliklerinde kara bulutlar devam ediyordu. Çiftin 17 kez çocukları oldu ancak sadece 4 tanesi hayatta kalabildi. Yıllar içinde yaşayan 4 çocuğundan 3’ü de vefat edince Cianciulli kalan tek oğlunu koruyabilmek için mistik inançlara ve büyülere yöneldi. İnandığı mistik güce göre çocuğunu koruyabilmesi için 3 kurban vermesi gerekiyordu. Bu kurbanlardan sabun yapıp oğlunu onunla yıkamalı, kalanlarıyla da turta yaparak oğluna yedirmeliydi.

KOMŞULARINA İKRAM ETTİ

Takvim yaprakları 1939’u gösterdiğinde Cianciulli evine gelen üç kadını vahşi bir şekilde katletti. Cesedin parçalarını sabun ve kek için ayıran Cianciulli korkunç planını hayata geçirdi. Cesedin parçalarına sodyum hidroksit ekleyerek bir çukurda yoğuran kadın, ilk olarak kekini yaptı. Sonrasında ise yaptığı keki başta çocuğu olmak üzere tüm komşularına ikram etti.

İkinci adımda ise Cianciulli kemikleri kaynatarak Hitler’in kullandığı bir metotla sabun elde etmeyi başardı. Ortaya çıkan sabunla oğlunu yıkadı. Komşusunun evin içinde bir şeyler yaşadığından şüphe etmesi sonucunda Cianciulli polise ihbar edildi. Kadın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve tarihler 1970’i gösterdiğinde hayata veda etti. Cinayetlerde kullandığı tencere ise Roma Kriminoloji Müzesi’nde sergilendi.



