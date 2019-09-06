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Küresel ısınmayla mücadele için 'insan eti yeme' önerisi

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İLGİNÇ HABERLER  | 06.09.2019 10:22 | Son Güncelleme

İsveç merkezli televizyon kanalı TV4'te yayınlanan bir programda, iklim değişikliği ile mücadele etmek için insanların birbirlerini yemesi önerisi tartışıldı. İnsan eti tüketimi konulu yayın ülkede büyük tepkilere yol açtı.

Küresel ısınmayla mücadele için 'insan eti yeme' önerisi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Avrupa'nın en önemli gastronomi platformlarından olan Gastro Nord kapsamında düzenlenen seminerlerde, insan eti tüketimi konusu masaya yatırıldı.

Stockholm Ekonomi Okulu'nda Tüketici Odaklı Pazarlama Merkezi'nin yöneticisi olarak görev yapan pazarlama profesörü Magnus Söderlund, TV4'te Gastro Nord kapsamında yayınlanan, "insanların kendi ırkını tüketmesi" konulu programda, "İlk olarak yenilecek olan insanın ölü olması gerekir" diyerek sözlerine başladı.

Batı dünyasında insan eti endüstrisine karşı tabular olduğuna dikkat çeken Magnus Söderlund insanların zaten birbirlerini öldürebildiklerini söyleyerek sözlerini sürdürdü.

"İnsanlar yemeye alışkın olmadığı şeyler karşısında biraz muhafazakar davranıyor" diyen Magnus Söderlund, "İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi konularda altına bakılmadık taş kalmayacağı noktasındaysak, insan eti yeme konusunu daha çok gündeme getirmeliyiz" önerisi ile dikkat çekti.

Yayının ardından İsveç'te büyük bir tartışmanın da fitili ateşlendi.

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Anahtar Kelimeler:
insan eti küresel ısınma TV4

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