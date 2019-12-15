Küresel Mülteci Forumu'nda Türkiye'den sergi ve konser

Cenevre'de gerçekleştirilecek ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 1'inci Küresel Mülteci Forumu kapsamında, Cumhurbaşkanlığı tarafından sergi ve konser düzenlenecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, forum, 17-18 Aralık'ta Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Örgütü (UNHCR) ile İsviçre hükümetinin ortaklaşa ev sahipliğinde, Türkiye'nin eş başkanlığında Cenevre Milletler Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eş başkanlık yapacağı, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla düzenlenecek forum, liderleri ve bu alanda tanınmış aktörleri bir araya getirecek.

Forum çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların eserlerinden derlenen karma bir resim ve fotoğraf sergisi açılacak.

Tüm Forum katılımcıları, Milletler Sarayı içinde kurulacak sergiyi ziyaret edebilecek.