Kurtlar Vadisi’nde Polat’ı bakın aslında kim oynayacakmış! Duyanlar şaştı kaldı

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi oyuncuları ve konusu ile unutulmaz yapımlardan biri oldu. İlk bölümü 2003 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi dizisi oyuncuları arasında Oktay Kaynarca, Polat Alemdar, Özgü Namal gibi isimler bulunuyordu. Dizide Polat Alemdar karakterine Necati Şaşmaz’dan önce kime teklif gittiğini duyanlar şaştı kaldı.

Yayınlandığı dönemde fenomen haline gelen Kurtlar Vadisi dizisinde rol alması için daha önce Cenk Torun’a teklif götürüldüğü iddiası gündem oldu.

Dizinin kilit karakteri olan Polat Alemdar rolü için ilk olarak Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı olan Cenk Torun’a teklif gittiği iddia edildi.

Şimdilerde 49 yaşında olan Cenk Torun o dönemde askere gideceği için Kurtlar Vadisi’nde oynamayı kabul etmemiş.

Çılgın Bediş ile hafızalara kazınan Torun’un rol aldığı yapımlar arasında Adını Sen Koy, Esaret, Arka Sokaklar ve Melekler Adası da bulunuyor.