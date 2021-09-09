Kurtlar Vadisi'nde Polat, kafasını kesmişti! Cerrahpaşalı Metin yani Mehmet Polat’ın son hali

Türk televizyonlarının unutulmaz dizileri arasına adını yazdıran Kurtlar Vadisi’nin pek çok olaylı sahnesi bulunuyordu. Bu sahnelerden birisi de herkesin hafızalarına kazınan Cerrahpaşalı Metin’in, Polat tarafından kafasının kesilme sahnesiydi. Karaktere hayat veren Mehmet Polat bakın şimdi ne yapıyor?

KURTLAR VADİSİ’NİN CERRAHPAŞALI METİN’İ MEHMET POLAT SON HALİ

Pek çok dizide yer alan Mehmet Polat, televizyon dünyasına damgasını Kurtlar Vadisi ile vurdu. Polat Alemdar’ın kafasını kestiği Cerrahpaşalı Metin karakterini oynayan Polat, uzun süre hafızalardan silinmedi. Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Gümüştekin karakterini oynamıştı.

İşte Mehmet Polat’ın son hali…

KURTLAR VADİSİ CERRAHPAŞALI METİN KARAKTERİ

Cerrahpaşalı Halit'in küçük kardeşidir. Abisi Halit gibi psikopattır, Halit'e büyük saygı duymaktadır. Memati, Süleyman Çakır'ın toplantısına davet edildiklerini bildirmek için Cerrahpaşalılar'ın mekânına gelmiş, Halit racon keserek toplantıya kardeşi Metin'in geleceğini söylemiştir. Metin toplantıda Polat ve Çakır'a hakaret etmiş, Polat'a Sen kimsin lan racon kesiyorsun? demiş, Polat da cevap olarak Racon kesmiyorum, kafa kesiyorum! diyerek Metin'in kafasını kesmiştir. Bunun üzerine Çakır ve Halit arasında büyük bir hesaplaşma başlar. En sonunda Halit, Çakır'ı vurarak kardeşinin intikamını alır.

MEHMET POLAT’A BİR KADINI TACİZ VE DARP ETMEKTEN DAVA AÇILMIŞTI

2017 yılında ünlü oyuncu Mehmet Polat, İstanbul Beyoğlu'nda tanıştığı Zeynep Eren'i Şişli'deki evine davet etti. Ancak ikili arasında tartışma yaşandı. Zeynep Eren, taciz edildiğini ve şiddete maruz kaldığını iddia ederek dava açtı. Mehmet Polat ise kendisinin taciz edildiğini savundu.

Polat genç kadını darp edip, saçından sürükleyerek evden attı. Karakola giden Eren, şikâyetçi oldu. Eren, vücudunda morluklar yüzünden basit şekilde yaralandığına dair rapor da aldı. Ünlü oyuncu ise kendisini takip eden genç kadının, evine zorla girmeye çalıştığını ileri sürdü. Mehmet Polat hakkında "yaralama" ve "hakaret" suçu kapsamında dava açılırken, Zeynep Eren hakkında "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" suçu kapsamında dava açıldı. Polat, "Bu davada tacize maruz kalan taraf benim" diyerek kendisini savundu. Zeynep Eren'in ifadesine başvurulmak üzere duruşma ileri bir tarihe ertelendi.



