Kurtlar Vadisi'nin Ahu Toros'u son haliyle yıllara meydan okudu! Nefise Karatay güzelliğiyle büyüledi

Başrollerini Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Necati Şaşmaz gibi isimlerin paylaştığı Kurtlar Vadisi dizisinde Ahu Toros karakterine ünlü oyuncu Nefise Karatay hayat veriyordu. Oyuncunun son halini görenler gözlerini alamadı. Şimdilerde evli ve bir çocuk annesi olan Karatay, adeta yıllar içerisinde gençleşti.

26 Nisan 1976, yılında Almanya'da doğan Nefise Karatay oyunculuğunun yanında sunuculuk ve mankenlik de yapmıştır.

Karatay, 1997'de InterStar'ın düzenlediği yarışmada Türkiye Güzeli seçildi.

Asıl çıkışını 2007-2008 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Ahu Toros karakteriyle yaptı.

YILLARA MEYDAN OKUDU

47 yaşındaki oyuncu Nefise Karatay son haliyle adeta yıllara meydan okumuş dedirtti.

Karatay'ın son haline sosyal medya kullanıcıları, "Hiç değişmemişsin", "Nasıl güzelsiniz" gibi yorumlar yaptı.

2012'de Yusuf Day ile hayatını birleştirdi.

Çiftin Maya Day isminde bir çocuğu var.

Direniş Karatay, Eltiler, Emret Komutanım, Kurtlar Vadisi Pusu, Bir Annenin Günahı gibi yapımlarda rol aldı.

Güzel oyuncu son olarak Serhat dizisinde Leyla karakterini canlandırdı.

Nefise Karatay Serhat filminde, Tamer Karadağlı, Demir Karahan ve Volkan Severcan ile aynı sahneleri paylaştı.



