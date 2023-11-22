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Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Hüseyin'i Ergin Duru hastaneye kaldırılmıştı! Entübe edildi

22.11.2023 15:03 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Cerrahpaşalı Hüseyin karakteriyle hafızalarımıza kazınan Ergin Duru geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Yeşilçam'ın emektar oyuncusundan kötü haber geldi. Ergin Duru kaldırıldığı hastanede entübe edildi.

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Necati Şaşmaz’ın Polat’a, Oktay Kaynarca’nın Çakır’a hayat verdiği dizide Cerrahpaşalı Hüseyin karakterine hayat veren Ergin Duru'dan kötü haber geldi.

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin dünyasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile tanınan ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Yeşilçam emektarlarından usta oyuncu Engin Duru’nun kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

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'Kurtlar Vadisi' dizisinde Cerrahpaşalı Hüseyin karakterini canlandıran ünlü ismin yaşam savaşı verdiğini söyleyen Akay, şöyle yazdı:

'Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Ergin Duru kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 60 yaşındaki oyuncumuz maalesef entübe edildi ve yaşam savaşı veriyor. Kendisine acil şifalar dilerken, sizlerin de oyuncumuza dualarınızda yer vermenizi rica ediyorum.'

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ERGİN DURU KİMDİR?

Ergin Duru, 1963 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. 'Kaygısızlar' ve 'Karışık Pizza' gibi yapımlarda yer alan Duru, son yıllarda ise 'Kurtlar Vadisi', 'Türkler Çıldırmış Olmalı' ve 'Abuzer Kadayıf' ile kariyerine devam etmiştir.

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