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Kurtlar Vadisi'nin Demedi Deme Fikret’i Neco'nun son hali şaşırttı! Görenler aynı şeyi söyledi

10.12.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Fikret karakterine hayat veren Nejat Özyılmazel, “Demedi Deme İbrahim” repliği ile hafızalara kazınmıştı. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi’nin oyuncularından olan ve Neco ismi ile tanınan Özyılmazel adeta yıllara meydan okuyor.

Kurtlar Vadisi'nin Demedi Deme Fikret’i Neco'nun son hali şaşırttı! Görenler aynı şeyi söyledi

Oyuncuları arasında Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban, Musa Uzunlar gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin hafızalara kazınan karakterlerden biri olan Fikret’e hayat veren Neco son hali ile şaşırttı.

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Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara takipçileri, “Biraz da yaşlan sevgili dostum. Hepimiz olduk muşmula, sen çakı gibi maşallah”, “Yakışıklı” yorumunda bulundular.

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1948 yılında Yozgat'ta dünyaya gelen ve esas azı Necip Özyılmazel olan Neco, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi üyesidir ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde birçok kez yöneticilik yapmıştır.

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2002-2004 tarihleri arasında üç sezon Tatlı Hayat adlı TV dizisinde Türkân Şoray, Haluk Bilginer ve Çolpan İlhan'la oynamıştır. Sanatçının ayrıca iki de filmi vardır.

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1967 yaz sonunda Murat Ses – Aziz Azmet ve Aydın Daruga ile birlikte Silüetler Orkestrasından ayrılıp "Moğollar" gurubunu kurdular. Kısa bir süre sonra gruptan ayrıldı.

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