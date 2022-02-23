Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i yıllar sonra ortaya çıktı! Videosu viral oldu: "Kimmiş bunlar!"

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Doğu Eşrefoğlu karakteri ile bilinen usta oyuncu Altan Akışık sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Altan Akışık, bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizinde hayat verdiği Doğu Bey karakterinin konuşma tarzı ve üslubuyla konuştu.

ALTAN AKIŞIK'TAN KURTLAR VADİSİ FANLARINI GÜLÜMSETEN PAYLAŞIM

Paylaştığı videoda "Son zamanlarda birkaç kişi buralarda dolaşmaya başladı. Kimmiş bunlar Hasan? Hasan, şunları bir araştır bakalım. Bana da gerekli bilgileri getir. Tamam mı oğlum. Hadi bakalım Hasan." ifadelerini kullanan Altan Akışık'ın paylaşımı Kurtlar Vadisi izleyicilerini gülümsetti.

