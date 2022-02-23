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Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i yıllar sonra ortaya çıktı! Videosu viral oldu: "Kimmiş bunlar!"

23.02.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi'nde oynadığı Doğu Eşrefoğlu karakteri ile milyonlarca seyircinin hafızalarına kazınan Altan Akışık yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Kurtlar Vadisi'nde Türk istihbaratının yetkilisini oynayan Altan Akışık'ın Doğu bey karakterini hatırlatan üslubuyla konuştuğu video sosyal medyada viral oldu. Haberimizin devamında Altan Akışık'ın Kurtlar Vadisi'ndeki Doğu Eşrefoğlu karakterini hatırlatan görüntülerini izleyebilirsiniz.

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Doğu Eşrefoğlu karakteri ile bilinen usta oyuncu Altan Akışık sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Altan Akışık, bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizinde hayat verdiği Doğu Bey karakterinin konuşma tarzı ve üslubuyla konuştu.

ALTAN AKIŞIK'TAN KURTLAR VADİSİ FANLARINI GÜLÜMSETEN PAYLAŞIM

Paylaştığı videoda "Son zamanlarda birkaç kişi buralarda dolaşmaya başladı. Kimmiş bunlar Hasan? Hasan, şunları bir araştır bakalım. Bana da gerekli bilgileri getir. Tamam mı oğlum. Hadi bakalım Hasan." ifadelerini kullanan Altan Akışık'ın paylaşımı Kurtlar Vadisi izleyicilerini gülümsetti.

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Altan Akışık
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