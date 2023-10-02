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Kurtlar Vadisi'nin Halo'su Halil İbrahim Kapar'ın kızı kendisinden ünlü çıktı! Duyan şaştı kaldı

02.10.2023 11:57 | Son Güncelleme:
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Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, İstemi Betil, Özgü Namal gibi isimlerin rol aldığı Kurtlar Vadisi dizinde Halo Dayı karakterini canlandıran Halil İbrahim Kapar'ın kızı kendisinden de ünlü çıktı. Ünlü ismin, onun kızı olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi isimli efsane dizide Halo Dayı'yı canlandıran Halil İbrahim Kapar yıllar sonra tekrar gündem oldu. Ünlü aktörün kızı da babası gibi çok ünlü bir oyuncu çıktı.

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Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitiren Atasoy adından söz ettiren birçok yapımda rol aldı. 201'de hayata gözlerini yuman usta oyuncunun kızı Fadik Sevin Atasoy'dan başkası değil.

kurtlar-vadisi-halo-dayının-kızı-bakın-kim-çıktı

Fadik Sevin Atasoy’un annesi ise çok ünlü bir oyuncu olan Emel Göksu.

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19978 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ni bitiren ünlü ismin rol aldığı diziler arasında Dudaktan Kalbe, Avrupa Yakası, Sev Kardeşim ve Kardeşlerim yer alıyor.

fadik-sevin-atasoy

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