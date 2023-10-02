Kurtlar Vadisi'nin Halo'su Halil İbrahim Kapar'ın kızı kendisinden ünlü çıktı! Duyan şaştı kaldı

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi isimli efsane dizide Halo Dayı'yı canlandıran Halil İbrahim Kapar yıllar sonra tekrar gündem oldu. Ünlü aktörün kızı da babası gibi çok ünlü bir oyuncu çıktı.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitiren Atasoy adından söz ettiren birçok yapımda rol aldı. 201'de hayata gözlerini yuman usta oyuncunun kızı Fadik Sevin Atasoy'dan başkası değil.

Fadik Sevin Atasoy’un annesi ise çok ünlü bir oyuncu olan Emel Göksu.

19978 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ni bitiren ünlü ismin rol aldığı diziler arasında Dudaktan Kalbe, Avrupa Yakası, Sev Kardeşim ve Kardeşlerim yer alıyor.





