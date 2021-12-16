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Kurtlar Vadisi'nin 'Lale Zara' karakteri Gülçin Çakır hangi ülkeye yerleşmiş? Son halini görenler tanıyamıyor

16.12.2021 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Nisan 2007 - 16 Haziran 2016 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde örgütün önde gelen üyelerinden Lale Zara Aynacı'ya hayat veren Gülçin Çakır'ın değişimi olay oldu. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Gülçin Çakır bakın hangi ülkeye yerleşmiş...

Kurtlar Vadisi'nin 'Lale Zara' karakteri Gülçin Çakır hangi ülkeye yerleşmiş? Son halini görenler tanıyamıyor

Gülçin Çakır bir zamanlara damga vuran başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban gibi oyuncuların yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde Lale Zara karakterine hayat vermişti. Oyuncu ve tiyatrocu Gülçin Çakır'ın son halini görenler tanıyamadı. Bakın Gülçin Çakır hangi ülkeye yerleşmiş...

GÜLÇİN ÇAKIR HANGİ ÜLKEYE YERLEŞTİ?

16 Mart 1981 Sivas doğumlu 40 yaşındaki oyuncu Gülçin Çakır İngiltere'ye yerleşmiş.

Kurtlar Vadisi'nin 'Lale Zara' karakteri Gülçin Çakır hangi ülkeye yerleşmiş? Son halini görenler tanıyamıyor

Instagram'ı 'gulcincakirofficial' kullanıcı adı ile kullanan Gülçin Çakır çocuklarıyla sık sık paylaşım yapıyor.

Kurtlar Vadisi'nin 'Lale Zara' karakteri Gülçin Çakır hangi ülkeye yerleşmiş? Son halini görenler tanıyamıyor

Gülçin Çakır, tiyatro ve sinema oyuncusudur. 1981'de Sivas'ta doğdu. Tiyatro oyunculuk eğitimini aldıktan sonra Devlet Tiyatroları'nda profesyonel oyunculuk yaşamına başladı.

Kurtlar Vadisi'nin 'Lale Zara' karakteri Gülçin Çakır hangi ülkeye yerleşmiş? Son halini görenler tanıyamıyor

2007 yılında Amerika'ya gitti ve oyunculuk alanında kendini geliştirdi. 2010 Mart ayına gelindiğinde eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye geri dönmüştü.

Kurtlar Vadisi'nin 'Lale Zara' karakteri Gülçin Çakır hangi ülkeye yerleşmiş? Son halini görenler tanıyamıyor


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