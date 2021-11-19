Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un kardeşini gören şaşıp kaldı! O da ünlü oyuncuymuş!

Bir dönem izleyiciyi ekrana kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle geniş kitlelerce tanınan başarılı oyuncu Gürkan Uygun'un kardeşi de oyuncu çıktı.

1974 yılında İzmit'te doğan Gürkan Uygun, oyunculuğa lise yıllarında merak saldı. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'nin Devlet Konservatuvarı'na giren Uygun, Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı.

1994 yılında Kaygısızlar dizisiyle ekran macerası başlayan oyuncu; Yılan Hikayesi, Yedi Numara, Deli Yürek, Muhteşem Yüzyıl, Teşkilat gibi büyük projelerle seyirci karşısına çıktı.

Gürkan Uygun'un kardeşi de abisi gibi oyuncu olmayı tercih etti. Volkan Uygun, Payitaht Abdülhamit, Söz, Şahsiyet, Kurtlar Vadisi gibi birçok yapımda rol aldı.

Gürkan Uygun'un oyunculuğa başlama serüveni, Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterinin gençliğini canlandırınca başladı. Ardından bir süre kamera arkasında çalışan Uygun, abisi gibi güçlü projelerde boy göstermeye başladı.

Gürkan Uygun ve Volkan Uygun arasında 8 yaş bulunuyor.





